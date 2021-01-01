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छापेमारी:अबैध बालू लदा दो ट्रैक्टर को पकड़ा

नवादाएक घंटा पहले
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खनन विभाग की टीम ने बुधवार को टीएस काॅलेज के समीप से अबैध बालू लदा दो ट्रैक्टर को दबोच लिया। पकङे गए ट्रैक्टर को प्रखंड कार्यालय परिसर में लगाया गया है। जानकारी के अनुसार जिला खनन पदाधिकारी विजय प्रसाद सिंह हिसुआ की ओर आ रहे थे। इसी दौरान टीएस काॅलेज के समीप दो ट्रैक्टर में बालू लदा देख, उन्होंने चालक से चालान की मांग किया।

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