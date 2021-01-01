पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:सड़क निर्माण के समय क्षतिग्रस्त हुआ वाटर सप्लाई कनेक्शन, बह रहा पानी

नवादाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सड़क निर्माण के दौरान वाटर सप्लाई का कनेक्शन पाइप कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके चलते हर दिन हजारों लीटर पानी रास्ते में बह रहा है। इसके चलते पानी की तो बर्बादी हो ही रही है साथ ही रास्ते में कीचड़ पसरा हुआ है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। डाकबंगला रोड में सड़क और नाले का निर्माण कराया गया है। इसके कारण सड़क किनारे जिंदल कंपनी के द्वारा लगाए गए नलकूपों की जगह जगह पर पाइप टूट गया है। अब सड़क पर पानी गिर रहा है। सड़कों पर पानी गिरने से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पवन कुमार, दिलीप यादव ने बताया कि पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के चलते घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। सड़क पर बिखरा हुआ कचरा सड़कर दुर्गंध फैलाने लगी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser