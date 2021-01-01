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पुण्यतिथि:एमडीजे स्कूल के पूर्व चेयरमैन की आठवीं पुण्यतिथि मनाई

नावानगरएक घंटा पहले
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सोनवर्षा के एम डी जे पब्लिक स्कूल में बुधवार को विद्यालय के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जी डी सिंह की आठवीं पुण्यतिथि मनाई गई । पुण्यतिथि का आयोजन विद्यालय के सभागार में आयोजित की गई थी। सभा का शुरुआत विद्यालय के निदेशक डॉ नंदकुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद उनके तैल्य चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया।

साथ ही विद्यालय के प्राचार्य ए के घोष, छात्र छात्राओं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं विद्यालय के अन्य सभी गैर शैक्षणिक स्टाफ के द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि के बाद सभा का भी आयोजन किया गया। सभा में बारी-बारी से सभी प्रबुद्ध जनों द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉ नंदकुमार सिंह ने कहा कि डॉ जी डी सिंह शिक्षा जगत के महान पुरोधा थे।

उन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ शिक्षा की लौ को जागृत किया, बल्कि भोजपुर की मिट्टी से चलकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक के पद को भी सुशोभित करने का काम किया। उनकी लिखी हुई पुस्तक राजभाषा हिंदी माटी की सुगंध हमें सदैव नेक राहों पर चलकर मानवीय मूल्यों को महत्व देते हुए शिक्षा, सामाजिकता एवं मानवता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

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