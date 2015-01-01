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लूट:बैकुंठपुर में माइक्रो फाइनेंस कर्मी से अपराधियों ने लूटे ~1.7 लाख

नावानगर3 घंटे पहले
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शनिवार को सिकरौल थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव के समीप फाइनांस कर्मी से पिस्टल के बल पर अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा कि एलएनटी माइक्रो फाइनांस कंपनी के एजेंट से बाइक सवार तीन अपराधियों ने वरदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक मुकेश कुमार बैकुंठपुर गांव समेत दर्जनों गांव से लगभग एक लाख रुपया तगादा कर इटाढ़ी सेंटर पैसा जमा करने जा रहा था तभी पहले से घात लगाए तैयार अपराधियों ने लूट लिया।

बाइक पर तीन की संख्या में थे लूटेरे

वारदात के बाद पुलिस को देर शाम सूचना मिलने के बाद घटना की छानबीन में जुट गया। एसपी नीरज कुमार सिंह से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम सिकरौल पुलिस को एलएनटी के एजेंट मुकेश कुमार ने बताया कि बैकुंठपुर सरैंया के बीच एक ही बाइक पर सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने बाइक में धक्का मारकर उसे गिरा दिया। फिर कनपटी से पिस्टल सटाकर बैग में रखे सारे पैसे लेकर भाग निकले। उसने बताया कि कलेक्शन के 1 लाख 7 हजार रुपये मौजूद थे। जिसे अपराधियों ने लूट लिया है। सिकरौल थाना प्रभारी आलोक रंजन ने बताया कि लूट का शिकार हुए व्यक्ति के अनुसार यह वारदात शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे के आसपास की है तथा पुलिस को इसकी जानकारी करीब 7 बजे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा घटनास्थल पर छानबीन की गई। हालांकि, पैसे लूटने वालों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

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