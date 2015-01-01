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मौत:साइकिल सवार किशोर की ट्रैक्टर के धक्के से हुई मौत

नावानगर4 घंटे पहले
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सिकरौल-कोरान सराय नहर मार्ग पर ट्रैक्टर के धक्के से साइकिल सवार किशोर की मौत हो गई। वही दूसरा किशोर गंभीररूप से जख्मी हो गया। जख्मी किशोर को प्राथमिक उपचार के बाद बक्सर रेफर कर दिया गया। घटना बुधवार देर शाम नहर मार्ग पर भदार गांव के पास हुई। बताया जाता है कि एक साइकिल पर सवार होकर भदार गांव निवासी राजेन्द्र पांडेय उर्फ मझिल पांडेय का 14 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार व गांव के ही राजा सिंह पिता विजय सिंह सिकरौल लख से अपने गांव आ रहे थे। तभी भदार गांव स्थित नहर पुल के पास विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल में धक्का मार दिया। जिससे घटनास्थल पर ही नीतीश कुमार की मौत हो गई। वही साइकिल चला रहे राजा सिंह गम्भीर रूप से जख्मी हो गया।

घटना की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को इलाज के लिए सीएचसी नावानगर ले गए। जहां चिकित्सकों ने किशोर नीतीश को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन लेकर भाग निकलने में सफल रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बक्सर भेज दिया है। थानाध्यक्ष आलोक रंजन ने बताया कि अज्ञात ट्रैक्टर के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

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