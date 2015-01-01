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कोरोनावायरस:पटना में कोरोना के 189 नए मरीज मिले, चार और मरीजों की हुई मौत; डेंगू के और चार मरीज मिले

पटनाएक घंटा पहले
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पटना के विभिन्न इलाकों में कोरोना 189 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34699 हो गई है। कोरोना के 32804 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के 1895 एक्टिव केस हैं। पीएमसीएच में 651 सैंपल की जांच हुई। इसमें 13 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें पीएमसीएच के सात मरीज संक्रमित हुए हैं। कोविड अस्पताल में 26 मरीज भर्ती हैं।

ठीक होने पर 11 मरीजों को छुट्टी दी गई। पटना के एक 27 साल कोरोना संक्रमित मुरारी कुमार की मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मुरारी लिवर (लिवर सीरोसिस) की बीमारी से भी पीड़ित था। आईजीआईएमएस में 2665 सैंपल की जांच हुई। इसमें 42 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें आईजीआईएमएस के छह मरीज संक्रमित मिले हैं।

एम्स में 13 नए मरीज भर्ती हुए हैं। इसमें दो मरीज पटना है। ठीक होने पर आठ मरीजों को छुट्टी दी गई है। इसमें दो मरीज पटना के हैं। कोरोना संक्रमित तीन मरीजों की मौत हुई है। इसमें एक 55 साल के चंद्रा सेन राही समस्तीपुर, एक 70 साल के चंद्र प्रसाद मिर्धा पूर्णिया, एक 42 साल के अविनाश कुमार भगत जमुई के रहने वाले थे।
रिकवरी दर में आई गिरावट: राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 138539 कोरोना सैंपल की जांच हुई, जिसमें 741 नए संक्रमित मिले, जबकि स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या कम होकर 467 रह गए। इस कारण से राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई यह बुधवार के 6560 की तुलना में बढ़कर 6826 हो गई है।

डेंगू के और चार मरीज मिले
पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में गुरुवार को डेंगू के 10 सैंपल की जांच हुई। इसमें दो सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विभाग के हेड डॉ. एसएन सिंह के मुताबिक अबतक 175 सैंपल की जांच हुई।

जिसमें 52 मरीज संक्रमित मिले हैं। उधर, एनएमसीएच के अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शिशु रोग विभाग में डेंगू पीड़ित दो मरीज भर्ती हैं। उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में नशामुक्ति इकाई में 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें 5 बेड महिला एवं 5 बेड पुरुषों के लिए रिजर्व है। जांच की सुविधा भी मुफ्त है।

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