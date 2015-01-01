पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

फुलवारीशरीफ:एफसीआई गाेदाम के पास मिनी ट्रक से 2316 बोतल विदेशी शराब बरामद, चार गिरफ्तार

पटना4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
डिलेवरी हाेने से पहले पुलिस ने कर दी कार्रवाई।
  • रिटायर्ड दाराेगा का बेटा शराब तस्कराें का सरगना, बेउर जेल से जुड़े तार

फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र स्थित एफसीअाई गाेदाम के पास से पुलिस ने मिनी ट्रक में लदे 96 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। यही ट्रक के चालक समेत चार तस्कराें काे भी गिरफ्तार कर लिया। भूसे से लदे ट्रक के बीच में 96 कार्टून में 2316 बाेतल हरियाणा निर्मित शराब थी। पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के अलावा गिरफ्तार तीन तस्कार समेत 12 लाेगाें पर केस दर्ज किया है।

बुधवार की रात हुए इस अाॅपरेशन के बाद पुलिस ने शराब से लदी ट्रक, एक स्कार्पियाे, दाे स्कूटी व एक पल्सर भी जब्त कर लिया। पटना से लेकर हरियाणा तक शराब तस्करी के इस बड़े नेटवर्क का सरगना रिटायर्ड दाराेगा माे. मिस्टर का बेटा राॅकी है। वह फरार चल रहा है। इन तस्कराें में एक-दाे के तार बेउर जेल में बंद एक कुख्यात से भी जुड़े हैं। थानेदार रफीकुर्रहमान ने बताया कि गिरफ्तार ट्रक चालक सतीश कुमार, आतिफ सुलेमान, रिषभ राज, कुणाल कुमार से पूछताछ के बाद 12 शराब तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फरार चल रहे मो. आदिल, रॉकी मलिक, विनोद, मिंटू, बिल्लू व बिपिन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रिषभ की पत्नी मंजू देवी के नाम से स्कार्पियाे है। खलीलपुरा का रहने वाला राॅकी पहले भी शराब के धंधे में जेल जा चुका है।

डिलेवरी हाेने से पहले पुलिस ने कर दी कार्रवाई
एफसीआई में अनाज का गाेदाम है। शराब तस्कराें ने पुलिस काे चकमा देने के लिए इसी गाेदाम के पास की जगह काे चुना था। पहले भी राॅकी और उसका गैंग यहां पर हरियाणा व अन्य राज्याें से शराब लाकर स्काॅर्पियाे व अन्य वाहनाें में शराब की डिलीवरी कर चुका है। बुधवार की रात काे भी राॅकी और उसके गिराेह की यही प्लानिंग थी।

इस बीच किसी ने रंगदारी सेल से लेकर उत्पाद विभाग व फुलवारीशरीफ थानेदार काे सूचना दे दी। मामला शराब का था, दनादन पुलिस की टीम एफसीआई राेड पहुंच गई। इस माेहल्ले में रहने वाले लाेग पुलिस काे देख घबरा गए कि कुछ हुआ है क्या? पुलिस गाेदाम के पास पहुंची और ट्रक साथ ही वहां पर लगे अन्य वाहनाें काे भी जब्त कर लिया।

माैके से ही पुलिस ने इन चाराें काे पकड़ा। राॅकी व फरार चल रहे अन्य भी वहीं पर थे, पर पुलिस काे देख कर भाग गए। छापेमारी टीम में रंगदारी सेल के कैसर आलम, मध-निषेध विभाग में तैनात माे. इबरार अहमद, फुलवारीशरीफ के थानेदार रफीकुर रहमान व टीम शामिल थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें