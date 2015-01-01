पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Bihar
  • Patna
  • 262 New Infected Were Found In Patna Including 3 Doctors Of PMCH; 588 Kerona Infected Across The State, Six Killed

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोनावायरस:पीएमसीएच के 3 डॉक्टरों सहित पटना में 262 नए संक्रमित मिले; राज्य भर में मिले 588 काेरोना संक्रमित, छह की हुई मौत

पटना27 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

पटना में गुरुवार को कोरोना के 262 नए मरीज मिले। कोरोना के कुल मरीज 45888 है, 43440 ठीक हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केस 2099 हैं। गुरुवार को पीएमसीएच में तीन डॉक्टर समेत 12 संक्रमित मरीज मिले। पीएमसीएच के कोविड अस्पताल में 24 मरीज भर्ती हैं और आईसीयू में सात मरीज हैं। इधर एम्स में आईसीयू फुल हो गया है। एम्स में फिलहाल 188 मरीज भर्ती हैं।

यह जानकारी कोरोना के नोडल आफिसर डॉ. संजीव कुमार ने दी। एम्स के आईसीयू में बेड फुल होने से कोरोना मरीज और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ गई है। वैसे पीएमसीएच के कोविड अस्पताल के आईसीयू में बेड उपलब्ध है। गुरुवार को एम्स में 29 नए मरीज भर्ती हुए हैं। इसमें पटना के आठ मरीज हैं। ये मरीज शेखपुरा, शास्त्रीनगर, राजीवनगर, पटना सिटी, मनेर, शिवपुरी और कदमकुआं के रहने वाले हैं।

एनएमसीएच में आठ मरीजों का चल रहा इलाज
पटना सिटी|एनएमसीएच में कोरोना के मात्र आठ मरीज भर्ती हैं। गुरुवार को कोरोना के चार नए मरीज भर्ती हुए। एनएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में गुरुवार को आरटीपीसीआर की 700 सैंपल की जांच में 8 की रिपोर्ट पाॅजीटिव आई। इधर, श्री गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल में रैपिड एंटीजन से 97 सैपल लिए गए। इनमें एक संक्रमित मिला।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें