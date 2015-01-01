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कोरोनावायरस:पटना में कोरोना के 262 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या हुई 37363

पटना21 मिनट पहले
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पटना के विभिन्न इलाकों में शनिवार को कोरोना के 262 नए मरीज मिले हैं। जिलें में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 37363 हो गई है। कोरोना के 35281 मरीज ठीक हुए हैं। जिला में अभी कोरोना के 1806 एक्टिव केस हैं। पटना में अबतक 276 मरीजों की मौत हो चुकी है। पीएमसीएच में 733 सैंपल की जांच हुई।

आरटी-पीसीआर से 506 सैंपल और रैपिड एंटीजन से 127 सैंपल की जांच हुई। इसमें 18 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें पीएमसीएच के चार मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं पटना एम्स में 17 नए मरीज भर्ती हुए हैं। इसमें पटना के दो मरीज हैं। एक मरीज कुम्हरार का तो दूसरा भूतनाथ रोड का रहने वाला है। ठीक होने पर 12 मरीजों को छुट्टी दी गई है।

इसमें पटना के पांच मरीज हैं। ये मरीज राजेंद्रनगर, गोला रोड, खाजपुरा, कंकड़बाग और अनीसाबाद के रहने वाले हैं। एम्स में विधानसभा चुनाव में बेनीपट्टी के निर्दलीय उम्मीदवार नीरज कुमार झा (52) समेत कोरोना संक्रमित सात मरीजों की मौत हुई है। इनमें पटना के दो मरीज 78 साल के कमल किशोर प्रसाद (कंकड़बाग) और 82 साल की कुंती देवी (रूपसपुर) हैं।
घूसखोर लेखापाल निकला कोरोना पॉजिटिव, निगरानी में हड़कंप
निगरानी अधिकारी द्वारा 50 हजार रुपए घूस लेते गिरफ्तार लेखापाल अंजनी कुमार वर्मा को जांच करने पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर निगरानी ट्रैप टीम में हड़कंप मच गया। छापेमारी दल के सदस्यों को क्वारेंटाइन किया गया है।

गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के लेखापाल अंजनी को अस्पताल के ही कर्मी दीपक के प्रोत्साहन राशि तथा वेतन आदि के भुगतान करने के बदले 50 हजार रुपए की रिश्वत के साथ निगरानी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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