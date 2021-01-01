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मुफ्त बांटी जाने वाली दवाओं की बर्बादी का जिम्मेदार कौन:शास्त्रीनगर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की छत पर रखी बर्बाद हाे रही है 30 कार्टन दवा

पटना29 मिनट पहले
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स्वास्थ्यकेंद्र की छत पर इस तरह पड़ी है दवा। - Dainik Bhaskar
स्वास्थ्यकेंद्र की छत पर इस तरह पड़ी है दवा।
  • 15 प्रकार की दवाएं एक्सपायर होकर अपने ‘डिसकार्ड’ होने का कर रहीं इंतजार

मुफ्त बांटी जाने वाली दवाएं शास्त्रीनगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो साल से रखे-रखे अपनी एक्सपायरी डेट का इंतजार कर रही हैं। अस्पताल की छत पर फाइलेरिया और पेट में कीड़ों को समाप्त करने वाली दवाओं के लगभग 30 कार्टन रखे-रखे बर्बाद हो रहे हैं। इनका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है।

इसके अलावा मलेरिया, उल्टी, दस्त, टायफायड, थायराइड, कमजोरी, हृदय संबंधी बीमारी आदि की दवाएं एक्सपायर होकर अपने ‘डिसकार्ड’ होने का इंतजार कर रही हैं। हालांकि, अस्पताल से लगभग आठ महीने पहले सिविल सर्जन सह-सदस्य, सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, पटना को फाइलेरिया की दवा के संबंध में एक चिट्ठी गई थी। लेकिन, अब भी स्वास्थ्य केंद्र की छत पर बुरे हाल में ऐसे ही दवा पड़ी है।

4.71 लाख टैबलेट का लेखा-जोखा नहीं
अस्पताल की छत पर रखी फाइलेरिया की दवा ‘डाईइथाइलकार्बामाजीन सिट्रेट टैबलेट्स 100 एमजी’ और पेट में कीड़ों को समाप्त करने वाली दवा ‘एलबेंडाजोल 400 एमजी’ का कोई लेखा-जोखा नहीं है। दोनों दवाओं की स्ट्रिप और बॉक्स को मिला दें, तो लगभग चार लाख 71 हजार टैबलेट यूं ही बर्बाद हो रहे हैं। डाईइथाइलकार्बामाजीन सिट्रेट टैबलेट्स के लगभग 12,500 स्ट्रिप हैं, जो अगस्त 2021 में एक्सपायर हो जाएंगी। वहीं, एलबेंडाजोल के लगभग 500 बॉक्स हैं, जो अगस्त 2022 में एक्सपायर होंगी। इसके अलावा नीडल कटर के भी कार्टन बर्बाद हो रहे हैं।

ये दवाएं हो गईं एक्सपायर, पर नहीं की गईं ‘डिसकार्ड’
स्वास्थ्य केंद्र की छत पर एक कार्टन ऐसा भी है, जिसमें लगभग 15 प्रकार की एक्सपायर हो चुकी दवाएं हैं। इसमें डेक्सट्रोज इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, ऐस्प्रिन गेस्ट्रो- रेसिस्टेंट टैबलेट्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड सीरप, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स, थायरॉक्सिन, जिंक सल्फेट ओरल सॉल्यूशन, क्लोरोक्वीन फास्फेट सस्पेंशन, ऑनडैनसिट्रान ओरल सॉल्यूशन आदि जैसी दवाएं शामिल हैं। ये सभी दवाएं किसी न किसी जरूरतमंद के जरूर काम आतीं। लेकिन, अब अपने ‘डिसकार्ड’ होने का इंतजार कर रही हैं।

बर्बाद नहीं हाेंगी, इस्तेमाल में लाई जाएंगी दवाएं : सिविल सर्जन
सिविल सर्जन डॉ. विभा कुमारी ने बताया कि मलेरिया-फाइलेरिया डिपार्टमेंट से वहां दवाएं गई थीं। जरूरतमंद के बीच बांटने के लिए वहां डिपो बनाया गया था। कुछ दवाएं बच गई थीं। लेकिन, अब उचित कार्रवाई कर उन दवाओं को इस्तेमाल में लाया जाएगा। एक भी दवा बर्बाद नहीं होगी।

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