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  • 37.37 Crores Of Land Acquisition Department Went To 25 Accounts Of 10 Companies In Two Months, Many Of These From Other States

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फर्जीवाड़ा:भू-अर्जन विभाग की 37.37 करोड़ की राशि दो माह में 10 कंपनियों के 25 खातों में गई, इनमें से कई अन्य राज्यों के

पटना30 मिनट पहले
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भू-अर्जन के खाते से सीधे लाभुक के खाते में पैसे का ट्रांसफर होता है। - Dainik Bhaskar
भू-अर्जन के खाते से सीधे लाभुक के खाते में पैसे का ट्रांसफर होता है।
  • नवंबर और दिसंबर 2020 के बीच 25 ट्रांजेक्शन का पता चला, तीन लोगों के व्यक्तिगत खाते में भी किया गया ट्रांसफर

कोटक महिंद्रा बैंक की एग्जीबिशन रोड शाखा स्थित जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के सरकारी खाते से कई कंपनियों के खाते में करोड़ों की राशि ट्रांसफर की गई है। ऐसे 25 ट्रांजेक्शन का ब्योरा पुलिस के पास है। सभी ट्रांजेक्शन नवंबर और दिसंबर 2020 के हैं। इन 25 ट्रांजेक्शन के जरिए 37 कराेड़ 37 लाख 35 हजार 942 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।

इनमें 10 ट्रांजेक्शन कंपनियों के खाते में किए गए हैं। वहीं दो ट्रांजेक्शन व्यक्तिगत खाते में किए गए हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो सभी ट्रांजेक्शन संदेह के घेरे में हैं। सभी की जांच और खाते से संबंधित अन्य जानकारी जुटाई जा रही है।

जानकारों की मानें तो भू-अर्जन के खाते से सीधे लाभुक के खाते में पैसे का ट्रांसफर होता है। ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि भू-अर्जन के खाते से कंपनियों के खाते में करोड़ों रुपए किस आधार पर ट्रांसफर किए गए। अब सवाल पुलिस की जांच पर भी है। सवाल यह कि अब तक उन दोषी बैंककर्मियों और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार क्याें नहीं किया गया है, जो इस सुनियोजित साजिश में शामिल हैं। जबकि लगभग महीना दिन पहले कोटक महिंद्रा बैंक के इस फर्जीवाड़े में एफआईआर हो चुकी है।

भदोही, रविदासनगर और मुंबई के खाते में सबसे अधिक राशि की गई ट्रांसफर

जांच में यह बात आई कि बैंककर्मियों की मिलीभगत से शातिरों ने पटना के साथ-साथ कई राज्यों के खातों में करोड़ों की राशि ट्रांसफर कराई है। उत्तरप्रदेश के भदोही, रविदास नगर, मुंबई सहित अन्य राज्यों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है। इन खातों की जानकारी पुलिस जुटा रही है। पटना में ही कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, उत्कर्ष बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सहित कई बैंक खातों में पैसे का ट्रांसफर हुआ है।

महज 1 बैंक मैनेजर और 3 अन्य की गिरफ्तारी
गांधी मैदान थाने में दो जनवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। दो जनवरी को ही जालसाज शुभम गुप्ता को बैंक की एग्जीबिशन रोड शाखा से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बैंक की रिपोर्ट आई और पुलिस ने कोटक महिंद्रा बैंक की बोरिंग रोड शाखा के मैनेजर सुमित सिंह को इस फर्जीवाड़ा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया।

इसके बाद पुलिस ने आरा से संदीप और रिजवान को गिरफ्तार किया। सागर, सौरभ, अमृत और सिद्धार्थ ये ऐसे नाम हैं, जो दो जनवरी से ही पुलिस को पता है। अबतक इन शातिरों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सवाल यह भी है कि पुलिस उन बैंककर्मियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, जो इस खेल में शामिल हैं। जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर भू-अर्जन के पैसे की बंदरबांट की।

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