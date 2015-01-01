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छात्रों की ड्रग्स पार्टी:एनआईटी के 4 छात्रों ने की ड्रग्स पार्टी, ब्राउन शुगर के ओवर डोज से एक की मौत

पटनाएक घंटा पहले
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इसी कमरे में हुई थी ड्रग्स की पार्टी।
  • परिजनों का आरोप - नशा खिलाकर हत्या की गई, तीन छात्र गिरफ्तार

एनआईटी पटना के पूर्ववर्ती छात्र और उत्तर प्रदेश के बलिया के मनिहाल रहने वाले आदित्य जय सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में गुरुवार को मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसके दोस्तों पटना सिटी के राजगोपाल, उत्तर प्रदेश के अमेठी के सौरभ त्रिपाठी और बेगूसराय के अनमोल कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है।

छपरा के रहने वाले मृतक के मामा सचिन कुमार ने पुलिस के समक्ष आरोप लगाया है कि आदित्य के दोस्तों ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी। उनका कहना है कि आदित्य को उसके दोस्तों ने षड्यंत्र के तहत नशीले पदार्थ का ओवर डोज दिया जिससे उसकी मौत हुई है।

मामले में तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदित्य इसी साल एनआईटी पटना से पास हुआ था। राजगोपाल फिलहाल एनआईटी में पढ़ रहा है। वहीं अनमोल और सौरभ भी एनआईटी के पासआउट हैं। एयरपोर्ट थानेदार अरुण कुमार ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है।

कमरे से मिला ब्राउन शुगर का पुड़िया

आदित्य के मौसा-मौसी बोरिंग रोड में रहते हैं। वह बुधवार को मौसी के यहां आया था। उसे एनआईटी से मार्कशीट लेनी थी। शाम को कहा कि सीनियर सौरभ त्रिपाठी के यहां जा रहे हंै। सौरभ एनआईटी पटना का साल 2019 का पासआउट है। वह एयरपोर्ट थाना इलाके में किराए के घर में रहता है और कॉम्फेड में नौकरी करता है।

पुलिस ने बताया कि सौरभ के घर पर ही राजगोपाल और अनमोल पहुंचे। चारों ने पार्टी की। ब्राउन शुगर लिया और सो गए। गुरुवार को जब नींद खुली तो देखा कि आदित्य के मुंह से झाग निकल रहा है। वह अचेत था। तीनों उसे लेकर आईजीआईएमएस पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पूछताछ में कबूला: दोस्तों ने कहा सब साथ में लिए थे ब्राउन शुगर
सौरभ के कमरे से पुलिस ने ब्राउन शुगर का एक खाली पुड़िया बरामद किया है। जब सख्ती से पूछताछ की गई तब तीनों ने बताया कि ब्राउन शुगर का एक पुड़िया लेकर आदित्य आया था। आदित्य ने अधिक सेवन किया। पुलिस ने तीनों का मेडिकल टेस्ट कराया। अनमोल राजनैतिक दलों के लिए चुनाव कैंपेन करने वाली एक कंपनी में कोलकाता में काम करता है। वह दो दिन पहले ही पटना आया था।

बड़ा सवाल: आखिर छात्रों तक कैसे पहुंचता है नशीला पदार्थ
बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रों तक ब्राउन शुगर कैसे पहुंचता है? आदित्य ही ब्राउन शुगर लेकर आया था इस बात पर भी पुलिस को संदेह है। पुलिस जांच कर रही है कि राजगोपाल, सौरभ और अनमोल में किसके ब्राउन शुगर के डीलरों से संपर्क हैं। मालूम हो कि हाल के दिनों में ब्राउन शुगर की खपत पटना में बढ़ी है। कुछ माह पहले पुलिस ने करोड़ों का ब्राउन शुगर बरामद किया था और गिरफ्तारी हुई थी।

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