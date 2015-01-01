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  • 40 Thousand Looted By Throwing Powder In The Eyes Of The Finance Worker, Just A Short Distance From The SP House.

लूट:एसपी आवास से कुछ ही दूरी पर फाइनेंसकर्मी की आंख में पाउडर झोंक कर 40 हजार लूटे

हाजीपुर2 दिन पहले
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शहर के गंडक पुल रोड स्थित पथ निर्मान विभाग कार्यालय व एसपी कार्यालय के समीप एक प्राइवेट फाइनेंस बैंक के कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बाइक सवार दो बदमाशों ने करीब 40 हजार रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना को लेकर श्रीराम फाइनेंस कंपनी के मैनेजर वीरचन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि घायल कर्मचारी अनिल कुमार स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हाजीपुर ब्रांच में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। कंपनी में महिला समूहों को ऋण देने और वसूली करने का काम किया जाता है।

गुरुवार शाम को करीब 3 बजे एसडीओ रोड स्थित एसपी कोठी के पास समूह के एक व्यक्ति से पैसा कलेक्शन कर पैसा बैंक में जमा करने को लेकर राजेन्द्र चौक स्थित आईसीआईसीआई बैंक में जा रहा था, तभी एसपी कोठी से 200 मीटर की दूरी पर बाइक सवार दो बदमाश ने कर्मचारी के बाइक को पीछे से धक्का मारकर गिरा दिया। जिससे बाइक सवार कर्मचारी जमीन पर गिर पड़ा। कर्मचारी को बाइक से गिरते ही दोनों बदमाशों ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पैसा वाला बैंग लेकर भाग निकला।

वही घायल कर्मचारी को स्थानीय लोगों एवं पुलिस ने इलाज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया है। इस संबंध में नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि एसपी कोठी के पास एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी से 31 हजार रुपये लूट की सूचना है। इस संबंध में अभी तक कंपनी एवं पीड़ित कर्मचारी के तरफ से कोई भी आवेदन नही मिला है। आवेदन मिलने के बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

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