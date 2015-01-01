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  • 47 Thousand Were Blown Out Of The Account Of The Employee Of Private Company, Shopping Was Done From American Company

अगमकुआं थाना में केस दर्ज:निजी कंपनी के कर्मी के अकाउंट से उड़ाए 47 हजार, अमेरिकी कंपनी से कर ली शाॅपिंग

पटना3 घंटे पहले
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  • बिना ओटीपी शेयर किए ही ठगों ने निकाल ली रकम

एक इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली निजी कंपनी के कर्मी रोहित आनंद के खाते काे साइबर अपराधियाें ने पहले हैक कर लिया और उसके बाद 47 हजार 317 निकाल लिया। यह डाॅलर में 600 के रूप में दिखा रहा है। कंकड़बाग के एलआईजी, सेक्टर में रहने वाले राेहित के माेबाइल पर 2 नवंबर की रात 9:16 बजे मैसेज आया।

रोहित का कहना है कि उसने कोई ओटीपी, गोपनीय जानकारी किसी से शेयर नहीं किया है। राेहित के घर में शादी है, इस वजह से रकम निकलने से परेशान हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर पर फोन कर एकाउंट को होल्ड कराया। उनका खाता बोरिंग रोड चौराहे पर स्थित आईसीआईसीआई बैंक में है। अगमकुआं थाने में मामला दर्ज किया गया है।
90 दिनों में बैंक पूरी करेगा जांच
रोहित जब आईसीआईसीआई बैंक गए ताे उन्हें वहां बताया गया कि गोल्फ एवं शेफर्ड नाम की अमेरिकी कंपनी से शॉपिंग की गई है। यह कंपनी इटालियन लेदर बनाती है। बैंक से जानकारी दी कि 90 दिनों तक इसकी जांच हाेगी कि खाताधारक की गलती से पैसा निकला है या और कोई मामला है।
साइबर सेल नहीं कर रही मदद
उनका कहना है कि साइबर सेल मदद नहीं कर रहा है, नहीं तो पैसा निकल जाता। वैसे मामले की जांच का दावा करने में पीछे नहीं है। रोहित ने इस घटना के बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से शिकायत किया है। बैंक से जुड़े सभी पदाधिकारियाें को ई-मेल किया है।

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