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तैयारी:मतगणना के दिन ईवीएम की गिनती करेंगे 588 कर्मी, हर विधानसभा की दो हॉल में होगी गिनती

पटनाएक घंटा पहले
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  • एआरओ टेबल पर तीन कर्मी तैयार करेंगे रिपोर्ट, कोराना संक्रमण से बचाव के लिए एक हॉल में लगेंगे 7 ही टेबल

एएन कॉलेज स्थित मतगणना स्थल पर 10 नवंबर को मतों की गिनती होगी। इसकी तैयारी चल रही है। मतगणना के लिए 588 कर्मी ईवीएम की गिनती करेंगे। वहीं, एआरओ टेबल पर तीन कर्मी रिपोर्ट तैयार करने के लिए रहेंगे। इन कर्मियों की ट्रेनिंग शुक्रवार को गर्दनीबाग स्थित पटना हाईस्कूल में होगी। यहां ट्रेनिंग के लिए कार्मिक कोषांग ने 1650 कर्मियों की सूची तैयार की है।

कारण, कोरोना संक्रमण को लेकर बूथ बढ़ाया गया है। पहले जिले में कुल 4620 बूथ थे। संक्रमण से बचाव के लिए 2414 सहायक बूथ बनाए गए। ऐसे में पोस्टल बैलेट और केंद्रीय सशस्त्र बल द्वारा किए जाने वाले मतदान की गिनती के लिए अलग से टेबल लगाया जा सकता है। इसके साथ ही रिजर्व कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि मतगणना के दिन आकस्मिक स्थित उत्पन्न होने पर प्रतिनियुक्त कर्मी के नहीं रहने की स्थिति में दूसरे कर्मी मतगणना कर सके।
हर विधानसभा की दो हॉल में होगी गिनती
कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रत्येक विधानसभा की गिनती दो हॉल में होगी। एक हॉल में 7 टेबल और दूसरे हॉल में 7 टेबल लगाया जा रहा है, ताकि मतगणना कर्मी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के तरफ से मतगणना अभिकर्ता सहित अन्य के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जा सके।

पास सभी के लिए अनिवार्य: मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए पास अनिवार्य है। इसमें मतगणना कर्मियों, उम्मीदवारों, उम्मीदवारों के चुनाव अभिकर्ता, उम्मीदवारों के मतगणना अभिकर्ता शामिल हैं। सभी के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना, सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

शिक्षक व स्नातक के लिए लगाए जाएंगे 15 टेबल

मीठापुर स्थित आर्यभट्ट विवि में 12 नवंबर को पटना शिक्षक और स्नातक की मतगणना होगी। इसके लिए 15-15 टेबल लगाया गया है। इसके लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले 288 कर्मियों की हिन्दी भवन में शुक्रवार को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने मतगणना को लेकर गुरुवार को कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम को सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने, कोविड का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने, मतगणना के दिन सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करने का निर्देश दिया है।

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