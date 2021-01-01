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मोबाइल बरामद:एक्सिस बैंक लूट में 60 हजार नकदी और मोबाइल बरामद

हाजीपुरएक घंटा पहले
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बिदुपर थाना क्षेत्र के हाजीपुर महनार रोड स्थित कंचनपुर एक्सिस बैंक से दिनदहाड़े हुई 45 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस को एक सप्ताह के अंदर ही अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने बिदुपर थाना क्षेत्र के चांदपुरा सैदाबाद गांव में छापेमारी कर लूट के 60 हजार रुपए नगदी एवं मोबाइल फोन बरामद किया है। वैशाली एसपी मनीष ने बुधवार को बैंक लूटकांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि पिछले 28 जनवरी को बिदुपुर थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव स्थित एक्सिस बैंक से हथियार के बल पर दिन के करीब 12:20 बजे तीन बाइक से आए आठ अपराधियों ने बैंक के अंदर मौजूद सभी कर्मी एवं ग्राहकों को बंधक बनाकर कैश काउंटर एवं बैंक के अन्य सेक्शन में रखें गए 45 लाख रुपए सहित अन्य सामान की लूट कर ली थी। एसपी ने बताया कि घटना के बाद कांड का उद्भेदन एवं लूटी गई रकम की बरामदगी के लिए सदर एसडीपीओ राघव दयाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में बिदुपुर थानाध्यक्ष, जिला आसूचना ईकाई टीम को शामिल किया गया था। इस दौरान चांदपुरा सैदाबाद गांव निवासी शशि सिंह के पुत्र प्रिंस कुमार एवं सरोज कुमार निराला के पुत्र प्रियांशु कुमार को गिरफ्तार कर 60 हजार नगदी के अलावा लूट की मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी प्रियांशु कुमार के खिलाफ पूर्व में भी पटना दीघा एवं हाजीपुर नगर थाना में आर्म्स एक्ट व लूट की प्राथमिकी दर्ज है।

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