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विस चुनाव:महुआ व पातेपुर विधानसभा क्षेत्र के 826 बूथों पर 52.68 फीसदी हुआ मतदान

हाजीपुर3 घंटे पहले
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  • महुआ व पातेपुर विधानसभा में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा उत्साह

बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में जिले के दो सीटों पर नोकझोंक के बीच चुनाव संपन्न हुआ। महुआ व पातेपुर विस क्षेत्रों में कोरोना काल के बीच हो रहें विधानसभा चुनाव में बुधवार को वोटरों पर संक्रमण का खतरा न के बराबर दिखा। बूथों पर लंबी कतारे दिखी और जमकर वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। सुबह सात बजे से पहले ही बूथों पर वोटरों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। लोग सबसे पहले मतदान करने के लिए उत्साहित दिख रहें थे। कई विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम खराब होने के कारण कई घंटों तक मतदान प्रभावित हुई।

हालांकि सुबह में मतदान का प्रतिशत कुछ धीमा जरूर रहा। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बढ़ता चला गया वैसे-वैसे वोट का प्रतिशत भी बढ़ा। दोपहर के बाद कुछ बूथों पर बोकस वोटिंग को लेकर नोकझोंक की खबर सुनने को मिला है। वही शाम होते होते दर्जनों बूथों पर बोकस वोटिंग करने वालों ने मतदाता कर्मी को धमकाते हुए वोटिंग करने का प्रयास किया। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण लगभग बूथों पर सफलता हाथ नहीं लगा और प्रशासन की फटकार भी सुननी पड़ी।

कुछ बूथों पर नोक-झोंक की खबर मिली, प्रशासन ने शांत कराया

संगीन के साये में हुआ मतदान
राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम व एसपी कुमार मनीष के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था कर रखे थे। सभी बूथों पर पुलिस व अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात किया गया था। सुबह में करीब आठ से दस बूथों पर ईवीएम खराबी की

महिला वोटरों की संख्या भी बूथों पर लंबी दिखी

तीसरे चरण के महुआ व पातेपुर में वोटिंग करने को लेकर खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं महिला वोटरों की संख्या भी बूथों पर लंबी दिखी। बूथों पर सेनेटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई थी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भी वोटरों को मतदान के लिए अंदर जाने दिया जा रहा था। वहीं मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर अर्ध सैनिक बल व पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी भी सभी मतदान केंद्रों पर विधि व्यवस्था का जायजा ले रहे थे।

प्रशासनिक चुस्ती को देखते हुए मतदाताओं में भी उत्साह था। वे भयमुक्त होकर मतदान कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने के कारण मतदान केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्व पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा सके। शांतिपूर्ण चुनाव को ले अधिकारी मतदान केंद्रों तक गश्त लगाते रहे। पारा मिलीट्री के जवानों के कारण मतदाता काफी आश्वस्त दिख रहे थे। एसपी मनीष कुमार सहित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी बूथों पर भ्रमण करते हुए दिखे।

शिकायत मिली जिसे आधे घंटे के भीतर ठीक कर दिया गया
मतदान शुरू होने के बाद से कई बूथों से किसी प्रत्याशी के समर्थकों का जमावड़ा, बवाल की शिकायत मिलती रही। शिकायत मिलने के साथ भ्रमणशील अफसरों की टीम तत्काल वहां पहुंच कर जांच की। इस दौरान बरडीहा के बुनियादी विद्यालय मतदान केंद्र पर वहां प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, मतदानकर्मियों द्वारा एक प्रत्याशी विशेष का फेवर करने, एक बूथ के ईवीएम केबिन को जानबूझकर अंधेरा रखने की शिकायत मिली। शिकायत मिलने के साथ महुआ एसडीपीओ पूनम केशरी, पातेपुर बीडीओ डॉ. संदीप कुमार, सीओ मुन्ना प्रसाद तत्काल वहां पहुंच कर जांच की। कुछ देर बाद ही काफिले के साथ एसपी कुमार मनीष वहां पहुंचे। जांच के बाद आरोपों को काफी हद तक गलत पाया।

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