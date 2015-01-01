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हत्या:देसरी में गला रेतकर युवक की , शव छिपाया

सहदेई बुजुर्ग3 घंटे पहले
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देसरी थाना क्षेत्र के खोकसा बुजुर्ग शिवाला के पास अज्ञात अपराधियों ने एक 35 वर्षीय युवक का धारदार हथियार से हत्या कर शव को झाड़ी में फेंका दिया। घटना को लेकर किसी राहगीर की नजर झाड़ी में पड़े शव पर पड़ी। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। थाना अध्यक्ष फेराज हुसैन ने घटनास्थल पर पहुंचकर वरीय पदाधिकारी को घटना के बारे में जानकारी दी। जिस पर डीएसपी संजय पंजियार ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया। शव पर कई जगहों पर धारदार हथियार के जख्म के निशान मिले गर्दन, पेट, सीना आदि कई जगहों पर वार किया गया है।

पुलिस ने मृतक के जेब से एक चश्मा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने शव के कुछ दूरी पर फेंका हुआ एक चाकू बरामद किया है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। चौकीदार महेश पासवान के बयान पर अज्ञात अपराधियों पर हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। देसरी थानाध्यक्ष फेराज हुसैन ने बताया कि तेज हथियार से हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट पता चल सकेगा देखने से लगता है कि गला रेतकर हत्या की गई है।

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