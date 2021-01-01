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बच्चों से भरे ऑटो में पिकअप ने मारी टक्कर:फतुहा में हादसा, 4 साल के मासूम की सड़क पर ही मौत; 3 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष घायल

फतुहा/ पटना41 मिनट पहले
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घायल महिला को PMCH रेफर कर दिया गया। - Dainik Bhaskar
घायल महिला को PMCH रेफर कर दिया गया।
  • घटना फतुहा-दनियावा हाइवे पर कोल्हर पुल के पास हुई

पटना के फतुहा में पिकअप और टेम्पो की टक्कर में एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष घायल हैं। घटना फतुहा-दनियावा हाइवे पर हुई। बुधवार सुबह बलवा गांव से एक ही परिवार के 7 लोग नालंदा के कराय परशुराय थाना क्षेत्र स्थित पकडी गांव से श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हो वापस लौट रहे थे। तभी कोल्हर पुल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

इधर, सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को पीएचसी पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष को PMCH रेफर कर दिया गया। टेम्पो में सवार सभी बच्चे, महिलाएं और 1 पुरुष एक ही परिवार के थे। मृत मासूम की पहचान बलवा गांव निवासी पवित्र सिंह के 4 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार के रुप मे हुई है। वहीं जख्मी लोगों में पवित्र सिंह की पत्नी संगीता देवी, आठ वर्षीय पुत्री बिन्नी कुमारी व तीन वर्षीय पुत्र राजा कुमार और छोटे भाई की पत्नी हीरा देवी, भतीजा धनंजय कुमार के साथ साथ पवित्र सिंह की शामिल हैं।

परिजनों के अनुसार पवित्र सिंह की पत्नी संगीता देवी अपने देवरानी हीरा देवी अपने सभी बच्चों के साथ एक रिश्तेदार के घर नालंदा के पकडी गांव श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने एक दिन पहले गयी थी। टेम्पो से बुधवार को सुबह लौट रही थी। तभी कोल्हर पुल के पास सामने से आ रही पिकअप ने टक्कर मार दी। पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। लेकिन उसका चालक भागने में सफल हो गया।

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