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करियर गाइड:12वीं के बाद...इंडियन नेवी के लिए मजबूत करें अंग्रेजी-मैथ

पटनाएक घंटा पहले
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विद्यार्थियों के लिए बेहतर कॅरियर के रास्ते 12वीं करने के बाद ही खुल जाते हैं। जिनमें सेना में भर्ती भी शामिल है। यदि आपने 12वीं कक्षा की पढ़ाई ठीक से की है तो आप इंडियन नेवी के लिए होने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें जवान से अफसर तक के पद पर बहाली होती है। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आवश्यक है कि आपने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास की हो।

ये है शैक्षणिक योग्यता
इंडियन नेवी भर्ती की परीक्षा में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें अंग्रेजी में 50% अंक और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में 70-70% अंक जरूरी है।

आयु सीमाः उम्मीदवार की आयु 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए।

शारीरिक दक्षता हाइट : पुरुषों के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर।

दृष्टि: 6/6 चेस्ट: छाती का विस्तार न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए (जैसे यदि आपकी छाती की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है तो 80 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए।

नोट: आवेदक का शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना अनिवार्य है। हड्डियों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए।

नेवी के लिए तैयारी कैसे करें
आप जिस पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, उसके लिए योग्यता और होने वाली परीक्षाओं का अध्ययन करें। परीक्षाओं के पैटर्न को समझें और जानकारी इकट्ठा करें। लिखित परीक्षा की तैयारी करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के पेपर डाउनलोड करें और उनके अनुसार तैयारी करें।

प्रश्नों को हल करने की गति बढ़ाने के लिए आपको बार-बार प्रश्न हल करके अनुभव हासिल करना होगा। आपकी जानकारी में जिन-जिन लोगों ने इंडियन नेवी का एग्जाम पास किया है उनसे संपर्क करे परीक्षा पास करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी अवश्य लें। भारतीय नौसेना ज्वाइन करने के लिए आपको इंग्लिश लिखना-पढ़ना और बोलना आना चाहिए। इंडियन नेवी के एग्जाम में मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसीलिए गणित के प्रश्नों की तैयारी भी करें।

सीडीएस से नेवी में अफसर बन सकते हैं
इंडियन नेवी लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक परीक्षण और साक्षात्कार के जरिए भर्ती करती है। नौसेना में उम्मीदवारों का चयन यूपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एनडीए कैडेट और सीडीएस (ग्रेजुएट) के माध्यम से स्थायी आयोग के लिए निर्धारित की जाती है। इसके बाद सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) इंटरव्यू लेता है। नौसेना में जॉब पाना इतना आसान नहीं लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है। एक तय पैटर्न पर आसान तैयारी के जरिए आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इंडियन नेवी हर साल रिक्त पद निकालती है।

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