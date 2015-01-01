पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जब्त:चेहराकलां में वाहन से राशि की जब्त

चेहराकला3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कटहरा ओपी क्षेत्र के सीमांकन चौक खाजेचांद छपड़ा के समीप बिहार विधान सभा चुनाव 2020 को लेकर कई चेकपोस्ट बनाया गया था। इसी क्रम में शनिवार को चुनाव के दिन गंगाब्रिज थाना के सब इंस्पेक्टर ललन प्रसाद को वाहन चेकिंग के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था जहां वाहन चैकिंग के दौरान आशंका के आधार पर एक बाइक सवार युवक की तलाशी ली गई। उक्त युवक के पास से पांच पांच सौ के सभी नोट कुल एक लाख रुपए थे। उक्त राशि समेत बाइक को सब इंस्पेक्टर ललन प्रसाद ने कटहरा ओपी अध्यक्ष कृष्णदेव खतईत को सौंप दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें