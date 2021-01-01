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बाेरिंग राेड में जाम से निजात की कवायद:एएन कॉलेज के पास बनेगा यू-टर्न या गोलंबर, एफसीआई दीघा के पीछे थोक विक्रेताओं के लिए जमीन होगी चिह्नित

पटना30 मिनट पहले
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अधिकारियों के साथ चर्चा करते डीएम डाॅ. चंद्रशेखर सिंह। - Dainik Bhaskar
अधिकारियों के साथ चर्चा करते डीएम डाॅ. चंद्रशेखर सिंह।
  • डीएम ने अधिकारियों के साथ किया स्थल निरीक्षण, आमलोगों से भी जानी परेशानी
  • अटल पथ में शिवपुरी व राजीवनगर फ्लाईओवर के नीचे भी दूर होगी जाम की समस्या

राजधानी में जाम की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। बाेरिंग राेड में एएन कॉलेज के पास जाम की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ता है। कृष्णा अपार्टमेंट से लेकर पानी टंकी के बीच डिवाइडर में तीन जगह कट होने के कारण गाड़ियों की गति थमती है।

यह जाम की स्थिति उत्पन्न करता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने एएन कॉलेज के पास यू-टर्न या गोलंबर के निर्माण की योजना बनाई है। इसके लिए स्थान का चयन करना है। रविवार को डीएम डाॅ. चंद्रशेखर सिंह ने एएन कॉलेज के सामने सड़क की स्थिति का जायजा लिया।

डीएम ने निरीक्षण के बाद जाम से निजात के लिए विशेष कार्रवाई पर जोर दिया। उन्हाेंने वाहनों के सहज, सुगम व सुरक्षित परिचालन के लिए बोरिंग रोड में यू-टर्न की जरूरत बताई। इसके लिए उपयुक्त स्थल को चिह्नित किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में कई बिंदुओं पर विचार किया गया है। डीएम ने आम लोगों से भी जाम जैसी स्थिति से निपटने पर राय ली। तमाम सूचनाओं व सुझावों के आधार पर प्रशासनिक स्तर पर अागे के निर्णय लिए जाएंगे। इससे बोरिंग रोड में जाम जैसी स्थिति से निजात की उम्मीद जताई जा रही है।

सब्जी विक्रेताओं के लिए बनेगा वेंडिंग जोन, ताकि रोड खाली रहे
आर-ब्लॉक से दीघा तक बने अटल पथ पर भी दाे जगह जाम जैसी स्थिति के कारणाें काे भी डीएम ने जाना। शिवपुरी व राजीव नगर फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड पर फल व सब्जी की दुकान लगने से यह समस्या हाे रही है। लाेग सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर खरीदारी करने लगते हैं।

इससे यहां भीड़-भाड़ होती है। डीएम ने विशेष टास्क फोर्स का गठन कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने काे कहा। साथ ही पटना सदर एसडीओ और पाटलिपुत्र अंचल की कार्यपालक पदाधिकारी को सब्जी विक्रेताओं से समन्वय बनाने का निर्देश दिया है। वेंडिंग जोन के लिए स्थल चिह्नित कर डीएम ने प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया, ताकि इन फल-सब्जी विक्रेताओं को वहां पर जगह दी जा सके।

फेज टू का काम होगा तेज, पुल निर्माण की समस्या होगी दूर
अटल पथ के फेज दो के तहत दीघा में पुल के निर्माण में आ रही अतिक्रमण संबंधी समस्या को शीघ्र दूर किया जाएगा। डीएम ने निरीक्षण के क्रम में पटना सदर के अंचलाधिकारी को जमीन की मापी कर इस इलाके को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया है।

इससे पुल के निर्माण कार्य में आ रही बाधा को दूर की जा सकेगी। इसके साथ ही डीएम ने एफसीआई दीघा के पीछे थोक विक्रेताओं के लिए उपयुक्त जमीन को चिह्नित करने का निर्देश दिया है। पटना सदर अंचलाधिकारी जमीन की मापी कर उपयुक्त जमीन के संबंध में अपना प्रतिवेदन देंगे। निरीक्षण के क्रम में नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा, एसपी ट्रैफिक अमरकेश डी, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था केके सिंह मौजूद थे।

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