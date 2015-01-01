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मांग:पशु टीकाकरणकर्मियों ने मानदेय की मांग की

राजापाकर2 दिन पहले
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प्रखंड पशु टीकाकरण संघ की बैठक राजापाकर बाजार स्थित निजी स्कूल के परिसर में हुई। अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष विश्वंभर कुमार ने की व संचालन वरिष्ठ टीकाकर्मी विकास कुमार ने की। बैठक में दीपावली एवं छठ जैसे पर्व पर भी टीकाकर्मियों को एफएमडी टीकाकरण का मानदेय राशि नहीं मिलने पर सभी टीकाकर्मियों ने आक्रोश व्यक्त की तथा समय से भुगतान नहीं होने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।

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