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आयोजन:पीडब्लूडी मतदाताओं के बीच जागरुकता शिविर का आयोजन

हाजीपुर2 दिन पहले
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विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के सफल आयोजन हेतु गुरुवार को पातेपुर बुनियाद केन्द्र पर मतदाता जागरुकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिव्यांगों एवं बुजुर्गों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। पीडब्लूडी मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया सुगम बनाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन की सारी जानकारी मतदाताओं के बीच दी गई। पीडब्लूडी कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शिनी के निर्देशानुसार रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन राकेश रंजन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बताया कि मतदान करना दिव्यांग एवं बुजुर्गों का भी अधिकार है। जिससे मतदाता अपने वोट के महत्व को समझ सके।

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