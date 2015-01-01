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निर्देश जारी:पटना, मुजफ्फरपुर और गया में पटाखा छोड़ने पर लगी रोक

पटनाएक घंटा पहले
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पिछले साल के नवंबर, दिसंबर और इस साल जनवरी में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया था। इसको लेकर बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को अलर्ट करने के साथ ही पटना, गया और मुजफ्फरपुर में पटाखों की बिक्री और छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।

पटाखा छोड़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल तेजी से बढ़ता है। इससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे शहर जहां पर पटाखों की बिक्री या उपयोग प्रतिबंधित नहीं है वैसी जगहों पर दीपावली, छठ, नववर्ष, क्रिसमस डे के अवसर पर मात्र दो घंटे तक ही पटाखा छोड़ सकते हैं।

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