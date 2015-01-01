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हड़कंप:मसौढ़ी में बैंक मैनेजर ने दुर्व्यवहार से रोका ताे उठा लेने की दी धमकी, आरोपी हिरासत में

पटनाएक घंटा पहले
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  • मसौढ़ी स्टेट बैंक की घटना, मचा हड़कंप, पुलिस ने स्थिति संभाली

स्थानीय मेन रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शनिवार की दोपहर एक बैंककर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने से मना करने पर एक युवक ने शाखा प्रबंधक को जान से मारने की धमकी दी। इधर, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया। इस संबंध में शाखा प्रबंधक अभिनव कुमार ने पटना से बैंक आने जाने के दौरान अपने साथ किसी अनहोनी की घटना होने की आशंका जता प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। जानकारी के मुताबिक, अरवल जिला के करपी थाना के कुहरौल ग्रामवासी मृत्युंजय कुमार के पिता काे पेंशन स्थानीय एसबीआई से मिलती है। आरोप है कि जब कभी मृत्युंजय कुमार बैंक आता है तो वह बैंककर्मी के साथ दुर्व्यवहार व गाली-गलौज और हंगामा करता है। पूर्व में दो बार इसकी सूचना शाखा प्रबंधक ने पुलिस को भी दी है।

आरोप है कि शनिवार की दोपहर मृत्युंजय ने एक बैंककर्मी के साथ गाली-गलौज की। शाखा प्रबंधक ने अपने साथ किसी अनहोनी की आशंका जता प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर, मृत्युंजय कुमार ने अपने पिता के साथ बैंककर्मी द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है और अपने खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने पर उसने भी बैंककर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि फिलवक्त आरोपी को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

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