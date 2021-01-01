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गिरफ्तारी:बीईओ अपहरण कांड का आरोपी गिरफ्तार

राघोपुर7 घंटे पहले
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राघोपुर थाना एवं जुड़ावनपुर थाना की पुलिस ने शनिवार रात्रि समकालीन अभियान चलाकर अपहरण फिरौती कांड एवं मारपीट मामले के फरार तीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार राघोपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहनपुर पंचायत में छापामारी कर राघोपुर कृषि पदाधिकारी के अपहरण फिरौती कांड के 21 वर्षों से फरार चल रहे लाल वारंटी बुलकन राय को गिरफ्तार किया वही मारपीट मामले के प्राथमिक अभियुक्त मुकेश राय को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष कलामुद्दीन ने बताया कि बुलकन राय राघोपुर थाना कांड संख्या 48 / 2000 का नामजद आरोपी है। उसपर पैसे के लिये अपहरण करने का मामला दर्ज है ।

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