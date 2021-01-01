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बाढ़ नगर परिषद में चुनाव:निर्विरोध उप मुख्य पार्षद बने परमानंद सिंह, अरुण गुप्ता के खिलाफ 11 ने लाया था अविश्वास प्रस्ताव

बाढ़32 मिनट पहले
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बाढ़ नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद परमानंद सिंह। - Dainik Bhaskar
बाढ़ नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद परमानंद सिंह।
  • बाढ़ नगर परिषद के 27 में से 16 पार्षद चुनाव में रहे उपस्थित
  • उपाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता के प्रति अनास्था व्यक्त की गई थी

परमानंद सिंह बाढ़ नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद (उपाध्यक्ष) निर्वाचित किए गए हैं। गुरुवार को हुए चुनाव में उन्हें निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। असल में 30 दिसंबर को बाढ़ नगर परिषद के निवर्तमान उप मुख्य पार्षद अरुण कुमार गुप्ता के खिलाफ 11 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इन पार्षदों ने उपाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता के प्रति अनास्था व्यक्त की थी। इसके बाद 11 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में चुनाव हुआ। इसमें अरुण कुमार गुप्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और वे उप मुख्य पार्षद के पद से हट गए। उनके हटने के बाद उप मुख्य पार्षद के पद पर एक महीने के अंदर चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए था। बिहार निर्वाचन आयोग ने चुनाव के लिए 4 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। 4 फरवरी यानि गुरुवार को बाढ़ अनुमंडल सभागार में उप मुख्य पार्षद का चुनाव संपन्न हुआ। बाढ़ नगर परिषद के मुख्य पार्षद सह चेयरमैन राजीव कुमार ने बताया कि निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार पर्यवेक्षक अरुण कुमार झा और एडिशनल SDO मो. इमरान की देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। बाढ़ नगर परिषद के 27 में से 16 पार्षद चुनाव के दौरान उपस्थित थे। चुनाव में उप मुख्य पार्षद पद के लिए एकमात्र नामांकन परमानंद सिंह के द्वारा किया गया था। इसलिए उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

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