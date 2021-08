UP पुलिस बिहार में कर रही भगोड़े टीचर की तलाश:नाबालिग स्टूडेंट का अपहरण कर नेपाल पहुंचाया, अब बिहार में UP पुलिस की छापेमारी

Hindi News

Bihar News; Minor Student Kidnapped And Transported To Nepal, Now UP Police Raids In Bihar

UP पुलिस बिहार में कर रही भगोड़े टीचर की तलाश: नाबालिग स्टूडेंट का अपहरण कर नेपाल पहुंचाया, अब बिहार में UP पुलिस की छापेमारी

पटना



बिहार पुलिस की मदद से आरोपित टीचर के घर कुर्की जब्ती की तैयारी में पुलिस

UP पुलिस को बिहार के एक ऐसे टीचर की तलाश है जो नाबालिग का अपहरण नेपाल पहुंचा दिया है। UP में तलाश के बाद अब पुलिस नेपाल में सुराग लगा रही है। इसके साथ ही बिहार पुलिस की मदद से सीतामढ़ी में छापेमारी की जा रही है। कई दिनों से पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास में जुटी थी, लेकिन वह हाथ नहीं आया। UP पुलिस ने आरोपित टीचर को भगोड़ा घोषित करा दिया है और रविवार को UP पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से आरोपित के घर नोटिस चिपका दी है।

2020 से चल रही है टीचर की तलाश

सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र के बुरहवा गांव का रहने वाला दीपक चौहार उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में रहता था। वह वहां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले की पुलिस का कहना है कि टीचर होने के बाद भी दीपक की गतिविधियां काफी संदिग्ध रही है। नाबालिग बच्चियों के गार्जियंस जब तक कुछ शिकायत कर पाते, वह बड़ी घटना कर दिया। 2020 में फरवरी माह में वह एक नाबालिग का अपहरण कर लिया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और टीचर की तलाश गार्जियंस के साथ पुलिस भी करने लगी। पुलिस ने इस मामले में बस्ती जिले के छावनी थाना में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया।

बिहार में तलाश, नेपाल में लगा सुराग

यूपी के बस्ती जिले के SP आशीष श्रीवास्तव ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम को लगया। इस दौरान बिहार के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी भी की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को सुराग लगा है कि आरोपित अपहृत नाबालिग को लेकर बिहार आया फिर नेपाल चला गया। काफी छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करा दिया है। सीतामढ़ी जिले में कई छापेमारी के बाद यूपी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर बिहार पुलिस की मदद से 82 CRPC की कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को आरोपित के घर नोटिस चस्पा दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी।

न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई

30 जुलाई को यूपी के बस्ती जिला न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई में बिहार पुलिस सहयोग में लगी है। यूपी के छावनी के थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि कई छापेमारी में बाद भी नाबालिग को अपहृत करने वाला हाथ नहीं आया है। बिहार पुलिस की मदद से कई बार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई लेकिन सुराग लगा कि टीचर नाबालिग को नेपाल में छिपाकर रखा है। नाबालिग के परिवार वालों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। वह बार बार पुलिस नाबालिग काे सुरक्षित बरामद करने की मांग कर रहे हैं। घर वालों को आशंका है कि कहीं उसकी बेटी को नेपाल में बेच न दिया जाए। इससे पुलिस भी काफी एक्टिव है और यूपी से लेकर बिहार में आरोपित की तलाश की जा रही है।