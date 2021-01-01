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27% तक गिरा पटना में वैक्सीनेशन:सफाईकर्मी-ड्राइवर से शुरू किए गए वैक्सीनेशन पर नहीं जम रहा हेल्थ वर्करों का विश्वास, 10483 में आए 2880

पटना2 घंटे पहले
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  • पटना में वैक्सीनेशन का प्रतिशत गिरा रहे प्राइवेट अस्पताल
  • वैक्सीनेशन का ग्राफ बढ़ाने के लिए DM ने जारी किया आदेश

पटना में कोविड वैक्सीनेशन का ग्राफ लगातार गिरता ही जा रहा है। सफाईकर्मी-ड्राइवर से शुरू किए गए वैक्सीनेशन पर हेल्थ वर्करों का विश्वास नहीं जम रहा है। पटना के उदयन हॉस्पिटल में सोमवार को वैक्सीनेशन के लिए 200 का टारगेट दिया गया था, लेकिन मात्र 7 लोगों ने ही वैक्सीन ली है। यहां जिले में सबसे कम मात्र 4 % वैक्सीनेशन हुआ है। 60 प्रतिशत से शुरू हुआ पटना का वैक्सीनेशन सोमवार को 27 % पर पहुंच गया है। टारगेट 10483 का था, लेकिन 2880 का ही वैक्सीनेशन हो पाया है। औसत देखें तो अब तक मात्र 47% वैक्सीनेशन हुआ है। इसका ग्राफ बढ़ाने के लिए पटना DM डॉ चंद्रशेखर सिंह ने भी आदेश जारी किया है।

जहां से CM किए शुभारंभ, वहां 400 के टारगेट पर 54 का वैक्सीनेशन
जहां से CM ने प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण का शुभारंभ किया था, वहां सोमवार को 400 के टारगेट पर मात्र 56 लोगों ने ही वैक्सीनेशन कराया है। IGIMS में सोमवार को मात्र 14 % वैक्सीनेशन हुआ। अब तक 16 जनवरी के बाद से यहां 2249 का टारगेट दिया गया, लेकिन 1049 ने ही वैक्सीन ली है, जो आंकड़ा मात्र 47 प्रतिशत है, जबकि CM नीतीश कुमार के शुभारंभ ने इसे मॉडल सेंटर बना दिया था।

पटना में लगातार गिरता जा रहा ग्राफ
पटना में वैक्सीनेशन का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। विश्वास नहीं जम पाना बड़ा कारण माना जा रहा है। सोमवार को टारगेट 10483 का था, लेकिन वैक्सीन के लिए मात्र 2880 हेल्थ वर्कर ही आए। टीका लेने से कोई रिएक्शन नहीं है, इसका प्रचार-प्रसार करने के बाद भी मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोग ही आगे नहीं आ रहे हैं। पटना में 66 सेंटर पर 28269 का टारगेट अब तक दिया जा चुका है, जिसमें 13333 ने ही वैक्सीन ली है।

मेडिकल कॉलेजों में भी हेल्थ वर्करों का नहीं जम रहा भरोसा
मेडिकल कॉलेजों में हेल्थ वर्करों का भरोसा वैक्सीन पर नहीं जम रहा है। NMCH में अब तक मात्र 47 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ है। यहां अब तक 1650 का टारगेट दिया गया था, लेकिन वैक्सीन मात्र 773 लोगों ने ही ली है। सोमवार को 200 में मात्र 77 लोगों ने वैक्सीन ली। अन्य मेडिकल कॉलेजाें में भी स्थिति ऐसी ही है। यहां वैक्सीन पर विश्वास जमाने के लिए जागरुक किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा है।

वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ाने के लिए DM ने की बैठक

DM डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कोविड टीकाकरण को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक की है। इसमें टीकाकरण में तेजी लाने तथा लक्ष्य को पूरा कराने पर मंथन किया गया। जिलाधिकारी ने रजिस्टर्ड हेल्थ कर्मियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराने तथा पोर्टल पर डाटा इंट्री की निगरानी का निर्देश दिया है। आदेश दिया गया है कि हेल्थ वर्कर के संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रिपोर्ट करेंगे कि निबंधित कर्मियों की संख्या, अब तक टीका लिए कर्मियों की संख्या, शेष बचे स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या तथा अगले 4 दिनों के भीतर प्रतिदिन की कार्य योजना संबंधी रिपोर्ट बनाकर भेंजेंगे। जिलाधिकारी ने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS को अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। DM ने फ्रंटलाइन वर्कर को टीका दिए जाने की तैयारी तेज करने को कहा है। इसके लिए प्रखंड एवं अंचल से अपने अपने कर्मियों का डाटा तैयार कर दो दिनों के भीतर भेजने का निर्देश दिया गया है।

समीक्षा में फिसड्‌डी वाले हॉस्पिटल को फटकार
DM की समीक्षा में पाया गया कि सरकारी एवं निजी दोनों स्तरों पर हेल्थ एवं ICDS वर्कर की कुल संख्या 43498 है। जिलाधिकारी ने दोनों विभागों द्वारा प्रतिदिन के कार्यों की प्रभावी निगरानी कर टीकाकरण कार्य में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों पालीगंज, दुल्हिन बाजार, पंडारक, बाढ़, मोकामा, नौबतपुर, बिक्रम को प्रदर्शन में सुधार लाने तथा टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही कार्य योजना बनाकर प्रतिदिन प्रभावी मॉनिटरिंग कर शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया।

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