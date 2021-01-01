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हादसा:मालगाड़ी की ठोकर से बाइक सवार इंटर परीक्षार्थी की मौत

पटनाएक घंटा पहले
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  • पोठही स्टेशन क्राॅसिंग पार करने के दौरान हादसा

पटना-गया रेलखंड के पोठही स्टेशन से दक्षिण अवैध क्राॅसिंग पार करने के दौरान रविवार सुबह मालगाड़ी से टकराकर बाइक सवार इंटर का एक परीक्षार्थी घायल हो गया। पीएमसीएच ले जाने के दाैरान रास्‍ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव और उसकी बाइक लेकर घर चले गए। धनरूआ थाने के भगवानपुर गांव के पप्‍पू राम का पुत्र रौशन कुमार इंटर की परीक्षा देने वाला था।

वह रविवार की सुबह अपने एक दोस्‍त के साथ अपनी बाइक से पुनपुन थाने के केवड़ा गांव अपने एक साथी को नोट्स देने जा रहा था। उस वक्‍त काफी कुहासा था। वह रेलवे ट्रैक पार करने लगा ताे पीछे बैठा उसका दोस्‍त उतर गया। उसी वक्‍त पटना की ओर से एक मालगाड़ी आ रही थी।

कुहासे के कारण रौशन मालगाड़ी को नहीं देख सका। उसकी बाइक मालगाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे झटका खाकर रौशन दूर फेंका गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर उसके परिजन उसे पीएमसीएच ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

बाद में उसके परिजन शव और क्षतिग्रस्त बाइक लेकर घर चले गए। जीआरपी पहुंची ताे उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। तारेगना जीआरपी थानाध्‍यक्ष सुरेश राम ने बताया कि किसी प्रकार की कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है।

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