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विधान परिषद चुनाव:पटना शिक्षक सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार, पांचवीं बार जीते नवल किशोर

पटना36 मिनट पहले
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नवल किशोर यादव को प्रमाणपत्र देते दिए प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल।

विधान परिषद की पटना शिक्षक सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव ने राजद के नारायण यादव काे 1263 मतों से हराया। नवल किशोर यादव काे 3176, जबकि नारायण यादव को 1913 वोट मिले। पहली वरीयता में ही भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव जीतने में सफल रहे।

इसके बाद अन्य वरीयता की गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ी। निर्वाचन विभाग के अनुसार पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 9554 वोटर थे। इनमें से 6350 मतदाताओं ने मतदान किया। वैध मतों की संख्या 5766 थी। 593 वोट रिजेक्ट किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा कि अन्य शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव परिणाम शुक्रवार तक आने की संभावना है। नवल किशोर यादव की जीत के बाद मतगणना केंद्र के बाहर जमकर बैंड बजा। समर्थकों ने जश्न मनाया। गुलाल व फूल उड़े। हाथी-घोड़ों के साथ विजय जुलूस निकला। जीत के बाद समर्थकों की भारी तादाद के साथ वे अपना प्रमाणपत्र लेने मतगणना केंद्र पर पहुंचे। सुबह सात बजे से ही वोटों की गिनती हाेनी थी, लेकिन करीब नौ बजे से शुरू हाे सकी।

सबसे पहले मतपत्रों का 50-50 का बंडल बनाकर एक स्थान पर रखा गया। शिक्षक सीट पर कम वोट होने के कारण जैसे ही बंडलिंग का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू की गई। जैसे ही प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती में ही भाजपा उम्मीदवार की निर्णायक बढ़त की सूचना बाहर खड़े समर्थकों तक पहुंची, ढोल-नगारे बजने शुरू हो गए।

स्नातक सीट की गिनती जारी, नीरज 4594 वोट से आगे

पटना स्नातक सीट की मतगणना अभी जारी है। गुरुवार देर रात छठे राउंड में जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राजद के आजाद गांधी से आगे चल रहे थे। छठे राउंड तक जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार को 12363 और राजद प्रत्याशी आजाद गांधी को 7769 वोट मिले थे। वहीं 6184 वोट के साथ तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रविरंजन और 4845 वोट के साथ चौथे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप कुमार थे।

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