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जांच पर सवाल:कोरोना जांच में भाजपा नेता सरकारी लैब में पॉजिटिव, निजी लैब में निगेटिव

पटना4 घंटे पहले
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भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने कोरोना की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर से कोरोना की जांच कराने पर रिपोर्ट पाॅजिटिव आई। वहीं निजी लैब में रिपोर्ट निगेटिव आई। उन्होंने कहा कि कोरोना की आरटीपीसीआर जांच में एक ही व्यक्ति की दो तरह की रिपोर्ट आने से केंद्र एवं प्रदेश की सरकार के अलावा निजी लैब पर भी सीधा सवाल खड़ा हो गया है।

चार दिनों से कोरोना की रिपोर्ट को लेकर मैं दहशत में हूं। बेहद घबराया हुआ हूं। सरकारी स्तर पर समाधान निकाला जाए। कहा- मानवता एवं जीवन से जुड़े मामले को लेकर रिट याचिका दायर कर कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे। उन्होंने सरकारी एवं निजी रिपेार्ट को भी मीडिया के सामने रखा। जांच कराने वाले लोग दहशत में हैं।

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