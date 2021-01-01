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रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर सबका एक ही सवाल:क्या रोडरेज के एक माह बाद कोई इस तरह हत्या कर सकता है? विपक्ष ने कहा- इस पर यकीन करना मुश्किल

पटनाएक घंटा पहले
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रूपेश हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल को पटना पुलिस अब एफएसएल भेजेगी। - Dainik Bhaskar
रूपेश हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल को पटना पुलिस अब एफएसएल भेजेगी।
  • पुलिस ने कहा-रोडरेज में हत्या करने के अगले दिन ही रांची भाग गया था आरोपी

इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के 23वें दिन बुधवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। लेकिन पुलिस ने हत्याकांड की जो कहानी बताई उसपर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि इसपर यकीन करना मुश्किल है। कहा-क्या रोडरेज के एक माह बाद कोई किसी की इस तरह हत्या कर सकता है?

मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि आराेपी रितु राज काे इस बात की जानकारी नहीं थी कि रूपेश का प्राेफाइल क्या है? वह उन्हें एक बड़े बाप का बेटा समझता था। हत्या करने के बाद रितु राज और उसके तीन साथी पुनाईचक से दाे बाइक से फरार हाे गए। वहां से आर ब्लाॅक-दीघा सिक्स लेन पर आ गए। वहां से महेशनगर, इंद्रपुरी, दीघा नाला, आशियाना-दीघा राेड, बेली राेड, जगदेवपथ, बकरी बाजार, रूपसपुर हाेते सगुना माेड़ पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, सगुना माेड़ पर पहुंचने के बाद रितु राज अपाचे बाइक से उतर गया। वह पीछे बैठा था। वहां से वह करीब 15 ऑटाे बदलते हुए घर पहुंचा। जहां पर ऑटाे रुकता, वह वहीं उतर जाता और दूसरे ऑटाे में चढ़ जाता था। 12 जनवरी की रात काे वह परिवार से अलग डेरा लेकर रह रहे कन्हाईनगर पहुंचा जहां उसका अड्डा था।

13 जनवरी काे वह हनुमाननगर से चार अखबार लेकर आया और जब रूपेश की हत्या की खबर पढ़ी ताे उसके हाेश उड़ गए। 13 जनवरी काे वह परिवार से यह कहकर निकला कि उसे देवघर जाना है। बाबा के दर्शन करने हैं। उसके बाद वह पटना से फरार हाेकर रांची चला गया। रांची में स्टेशन के पास रहा। वहां से वह पतरातू चला गया, पर देवघर नहीं गया।

रितु राज का आदर्श नगर में करीब चार कराेड़ का मकान है। उसके पिता का नाैबतपुर में ईंट-भट्ठा है। वह मूल रूप से धनरूआ का रहने वाला है। उसकी ननिहाल घाेसी में है। करीब 10 कराेड़ का वह इकलाैता वारिस है। पुलिस के मुताबिक, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वह कहीं जाने के लिए जूता पहन रहा था।
ब्लाइंड केस काे ऐसे सुलझाया
एसएसपी के अनुसार, रूपेश की हत्या पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस था। घटना का काेई चश्मदीद नहीं था। दर्ज केस में भी काेई नामजद आराेपी नहीं था और न ही हत्या का काेई कारण था। केस हाईप्राेफाइल था। एयरपाेर्ट पार्किंग, टेंडर विवाद, रूपेश के राजनीतिक कद, ठेका, जमीन से जुड़े विवाद से लेकर अन्य कारणाें की जांच की गई।

पुलिस काे घटना के दिन 12 जनवरी का घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी का फुटेज मिला था। पुलिस उसे खंगालने में जुटी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह पता लगा चुकी थी कि बाइक सवार रामकृष्णानगर इलाके का है। 28 जनवरी काे पुलिस ने 11 और 12 जनवरी के उस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज काे खंगालना शुरू किया।
एसएसपी ने सोशल मीडिया पर शेयर की कविता

क्या हार में...क्या जीत में
किंचित नहीं भयभीत मैं
कर्तव्य पथ पर जो मिला
यह भी सही...वो भी सही
वरदान नहीं मांगूंगा
हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा...

फुटेज में बार-बार एक ही चेहरा दिखने से मिली लीड
एसएसपी के अनुसार, 28 जनवरी काे पुलिस काे उसी चेहरा का एक बाइक सवार कैमरे में उसी इलाके में घूमता नजर आया। वह कन्हाई नगर में आते-जाते दिखा। पुलिस ने वहां के 50 मीटर एरिया काे जांच में केंद्रित कर लिया। 28 जनवरी काे वह बाइक सवार कन्हाईनगर से हाेते बाइपास के ग्रैंड हाेटल भूतनाथ राेड हाेते बहादुरपुर की अल्का काॅलाेनी पहुंचा जहां वह अपने दाेस्त साकेत के घर में घुसा पर साकेत की बाइक से लाैटा। पुलिस ने साकेत की बाइक के नंबर से उसका डिटेल निकला।

इससे पुलिस काे साकेत का माेबाइल नंबर मिला। पुलिस ने साकेत के माेबाइल की सीडीआर निकाली, जिससे पुलिस काे रितु राज का माेबाइल नंबर मिल गया। उसके माेबाइल की सीडीआर निकाली ताे पता चला कि हत्या के चार घंटे पहले उसके माेबाइल का लाेकेशन पुनाईचक में रूपेश के घर से लेकर आसपास था। फिर उसका लाेकेशन रांची में मिला। उसके बाद पुलिस ने रितु राज के पिता, पत्नी और साकेत से पूछताछ करनी शुरू कर दी।

नेता बोले

पुलिस की कहानी घिसी पिटी फिल्म जैसी : तेजस्वी

रूपेश सिंह हत्याकांड में पटना पुलिस के खुलासे पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने कहा कि रूपेश हत्याकांड में मैंने आज से 15 दिन पहले कह दिया था पुलिस बकरा खोज रही है। आज बिहार पुलिस ने बकरा खोज ही लिया। यकीन मानिए ऐसी कहानी सी ग्रेड की घिसी-पिटी फिल्मों में भी नहीं मिलेगी। सबको पुलिस की कहानी जरूर सुननी चाहिए।

अशोक चौधरी बोले-दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी

शिक्षा मंत्री डॉ.अशोक चौधरी ने कहा कि रूपेश हत्याकांड को लेकर कई बातें कही जा रही थीं। पुलिस की तफ्तीश में वारदात की वजह रोड रेज निकली। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।

विवेक ठाकुर बोले-अति चौंकाने वाला है खुलासा

भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि पटना पुलिस का यह खुलासा कि रूपेश कुमार सिंह की हत्या रोड रेज के कारण हुई, अति चौंकाने वाला है। पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी का पकड़ा जाना सराहनीय है। उम्मीद है, बाकी बचे अपराधी भी जल्द पकड़े जाएंगे।

सीबीआई जांच हो : पप्पू

जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि किसी बड़ी मछली को बचाने के दबाव में पुलिस ने रितुराज को बलि का बकरा बनाया है। पुलिस ने जो स्क्रिप्ट लिखी है वह साउथ की फिल्म से भी घटिया है। इस घटना की सीबीआई जांच करवाने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते हैं। रितुराज ने पत्रकारों से कहा कि एसपी साहब जो कह रहे हैं वह सही है। यह दबाव में दिया गया बयान है। पुलिस की स्क्रिप्टेड बयान को खुद दिवंगत रूपेश की पत्नी खारिज कर रही है। उनका कहा है कि कभी उनकी गाड़ी गैरेज में गई ही नहीं।

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