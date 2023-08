Hindi News

सीएनएलयू में कल से 8 सितंबर तक चलेगी परीक्षा: एडमिट कार्ड के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं, 2 पालियों में होगी आयोजित

चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 1, 3, 5, 7 और 9 सेमेस्टर के छात्रों का परीक्षा शुरू होने जा रही है। B.A., LL.B और B.B.A., LL.B के छात्रों का कल यानि की 30 अगस्त से परीक्षा शुरू होगी। यह परीक्षा 30 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगी।

छात्र सीएनएलयू के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का पूरा विवरण देख सकते हैं। यह परीक्षा दो पाली में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक चलेगी।

जानें परीक्षा का शेडयूल:

दिनांक-30.08.2023

पहली पाली:

9th सेमेस्टर- Telecommunication Law, press and media law

5th सेमेस्टर-Jurisprudence- I

1st सेमेस्टर- Political Science - I, Principles of Accounting and Audit

दूसरी पाली:

7th सेमेस्टर- Land Laws

3rd सेमेस्टर- Property Law

दिनांक- 01.09.2023

पहली पाली:

9th सेमेस्टर- Information Technology Law (Cyber Law)

5th सेमेस्टर- Company law

1st सेमेस्टर- Indlan History, Human Resource Management and Organisational

दूसरी पाली:

7th सेमेस्टर- Taxation Laws-1

3rd सेमेस्टर- World History

दिनांक- 02.09.2023

पहली पाली:

9th सेमेस्टर- Professional Ethics & Professional Accounting System

5th सेमेस्टर- Civil Procedure Code and Law of Limitation

1st सेमेस्टर- Legal Methods and Research Methodology

दूसरी पाली:

7th सेमेस्टर- Environmental Law

3rd सेमेस्टर- Family law-2

दिनांक- 04.09.2023

पहली पाली:

9th सेमेस्टर- Law Relating to Investment, Securities, Corporate Finance and Competition

5th सेमेस्टर- Labour laws 2

1st सेमेस्टर- General Principles of Sociology, Fundamentals of Management

दूसरी पाली:

7th सेमेस्टर- Interpretation of Statutes and Principles of Legislation

3rd सेमेस्टर- Criminal law l (I.P.C.etc)

दिनांक- 05.09.2023

पहली पाली:

9th सेमेस्टर- Confilct of Laws (Private International Law)

5th सेमेस्टर- Constitutional Law-1

1st सेमेस्टर- Legal Language and Communication Skills

दूसरी पाली:

7th सेमेस्टर- Criminology, Penology and Victimology, Corporate Governance, Indian Federalism

3rd सेमेस्टर- micro economics, Managerial economics

दिनांक- 08.09.2023

पहली पाली:

5th सेमेस्टर- Poltical Science-3, Marketing Management

1st सेमेस्टर- Law of Torts, Consumer Protection Laws and Motor Vehicles act

दूसरी पाली:

3rd सेमेस्टर- Law of Contracts- 2

विश्वविद्यालय द्वारा ऐड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो छात्र परीक्षा में शामिल होंगे वह अपना ऐड्मिट कार्ड अवश्य निकाल ले। वहीं, दिए गए समय से 1 घंटा पहले परीक्षा हॉल पहुंच जाए।