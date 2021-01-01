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  • Corona Vaccination In Bihar; People Are Not Enthusiastic About Vaccination, The Government Has Not Prepared The Mechanism

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वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह नहीं:डॉक्टरों का बहाना तोड़ रहा आम आदमी का विश्वास, सरकार ने नहीं तैयार किया मैकेनिज्म

पटनाएक घंटा पहले
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स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटना में वैक्सीनेशन का ग्राफी काफी कम है। - Dainik Bhaskar
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पटना में वैक्सीनेशन का ग्राफी काफी कम है।
  • विश्वास जगाने के लिए सरकार ने नहीं तैयार किया मैकेनिज्म
  • अब तो अपनी बारी का भी आम लोगों में नहीं दिख रहा इंतजार

छोटों पर भरोसा जताने के लिए बड़ों को आगे आने की हमारी परम्परा रही है। परिवार से लेकर समाज तक ऐसा ही होता आया है। भारतीय संस्कृति में भी पहले बड़ों के आगे आने की बात आम है। यही कारण है कि छोटों का विश्वास भी बड़ों पर अटूट होता है। लेकिन वैक्सीन के मामले में स्थिति पूरी उलट गई है, यहीं से विश्वास कम होने लग रहा है। वैक्सीनेशन में अस्पतालों के बड़े पदों पर तैनात मेडिकल अफसरों का टीका के लिए आगे नहीं आना बड़ा सवाल है। इस मामले में AIIMS ने रास्ता भी दिखाया लेकिन अन्य मेडिकल संस्थान इसे फॉलो नहीं कर सके। यही कारण है कि आंकड़ा 50 के आस पास ही रहा है।

IGIMS में आजादी दी गई लेकिन वैक्सीन से भाग रहे डॉक्टर

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) को तो सूची से भी आजादी दे दी गई और 100 की बाध्यता भी खत्म कर दी गई। लेकिन, इसके बाद भी डॉक्टर आगे नहीं आ रहे हैं। IGIMS में एक दिन में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 नहीं पहुंच पा रहा है। डॉक्टरों को आगे लाने और वैक्सीनेशन का ग्राफ बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने वैक्सीन ली। इसके बाद कुछ डॉक्टरों के साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हिम्मत दिखाई लेकिन अब इसके बाद भी अब डॉक्टर आगे नहीं आ रहे हैं।

NMCH की स्थिति तो काफी खराब

नालंदा मेडिकल कॉलेज हास्पिटल (NMCH) को कोविड का अस्पताल बनाया गया था लेकिन यहां वैक्सीनेशन की स्थिति काफी खराब है। यहां तो वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 नहीं पहुंच पाता है। यहां डॉक्टरों के साथ विभागाें के विभागाध्यक्ष भी आगे नहीं आ रहे हैं। डॉक्टरों में रुचि नहीं लेने से अस्पताल के हेल्थ वर्कर भी बहानेबाजी कर रहे हैं। हेल्थ वर्करों के साथ आम लाेगों में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा।

ऐसा होता मैकेनिज्म तक बढ़ता विश्वास

भारतीय, परम्परा के अनुसार लोगों में वैक्सीन के प्रति विश्वास जगाने के लिए पहले बड़े लाेगाें को आगे आना चाहिए था। पहले डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज व बड़े मेडिकल संस्थानों के इंचार्ज व विभागों के विभागाध्यक्ष को वैक्सीनेशन के लिए आगे लाना चाहिए था। लेकिन रैंडम सूची बनाए जाने का बहाना कर डॉक्टर और विभागों के विभागाध्यक्ष कन्नी काट रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 400 का टारगेट देने के बाद भी वैक्सीनेशन में डॉक्टरों और विभागों के इंचार्ज आगे नहीं आ रहे हैं।

निजी अस्पतालों में वैक्सीन को लेकर आगे नहीं आ रहे डॉक्टर

निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन का हाल सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों जैसा ही है। यहां भी वैक्सीनेशन रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। संस्थान के बड़े डॉक्टर आगे नहीं आ रहे हैं। इस कारण से टारगेट पूरा नहीं हाे रहा है। बड़े डॉक्टराें के आगे नहीं आने से वहां तैनात हेल्थ वर्कर आगे नहीं आ रहे हैं।

आम लोगों में सवाल, क्यों आगे नहीं आ रहे डॉक्टर

आम लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी इंतजार था। ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन आने के बाद मारामारी की स्थिति हो जाएगी, लेकिन अब तो लोग वैक्सीन को लेकर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने जब आम लोगों से बात की तो ऐसी ही बातें सामने आई हैं। राजीव नगर के कृष्णा यादव का कहना है कि वैक्सीन का तो बहुत इंतजार था लेकिन आने के बाद जब डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के लोग डर रहे हैं तो हम लोगों की बात ही छोड़िए।

जिसको था इंतजार वह भी अब वैक्सीनेशन के आंकड़ों से डर रहे

शुगर ब्लड प्रेशर की पेशेंट सुमन सिंह का कहना है कि उन्हें लग रहा था कि वैक्सीन आने के बाद तेजी से हेल्थ वर्करों का टीकाकरण हो जाएगा फिर आम लोगों का नंबर आएगा लेकिन वह आगे नहीं आ रहे हैं। इससे अब आम जनता भी उम्मीद छोड़ रही है। वहीं शैलेंद्र का कहना है कि अब तो कोरोना का खतरा भी कम हो गया है, शायद यही कारण है कि डॉक्टर भी वैक्सीन लेने में आगे नहीं आ रहे हैं। मनी भूषण का कहना है कि डॉक्टर और हेल्थ वर्करों को वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहिए जिससे जनता का विश्वास बढ़ता जाए।

पटना में वैक्सीनेशन का हाल

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो पटना में वैक्सीन का ग्राफी काफी कम है। 23 जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक PMCH में 16 जनवरी से कुल टारगेट 553 था जिसमें 471 ने टीका करण कराया। NMCH में अब तक कुल 463 के टारगेट में 151 ने ही वैक्सीनेशन कराया। इसी तरह IGIMS में 782 के टारगेट में अब तक 408 ने वैक्सीनेशन कराया जबकि पटना AIIMS में 16 जनवरी के बाद से कुल 500 था,जिसमें 394 ने वैक्सीनेशन कराया। पूरे पटना में 16 जनवरी के बाद 23 जनवरी के कुल टारगेट की बात करें तो 7711 में मात्र 4446 हेल्थ वर्करों ने वैक्सीनेशन कराया है। अब तक के कुल प्रतिशत की बात करें तो 58 है, लेकिन एक दिन में आंकड़ा मुश्किल से 50 प्रतिशत के पार जाता है।

बिहार में वैक्सीनेशन का प्रतिशत

  • 16 जनवरी 61 %
  • 18 जनवरी 51.2 %
  • 19 जनवरी 50.1 %
  • 21 जनवरी 54.6 %
  • 23 जनवरी 51.6 %

पटना में वैक्सीनेशन का प्रतिशत

  • 16 जनवरी 61.1 %
  • 18 जनवरी 54 %
  • 19 जनवरी 52 %
  • 21 जनवरी 50 %
  • 23 जनवरी 66 %

टारगेट पूरा करने पर हर स्तर से प्रयास

पटना की सिविल सर्जन का कहना है कि सूची रैंडम दी जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर हर स्तर से प्रयास भी किया जा रहा है कि इसमें तेजी लाया जाए। मोबाइल पर मैसेज मिलने या फिर सूची में थोड़ी हो जाने से समस्या आ रही है। अब स्थिति ठीक हो रही है जिससे प्रतिशत भी बढ़ रहा है। आने वाले सेशन में वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सेंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं।

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