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4 गोली लगी:सोना कारोबारी पर अपराधियों ने की फायरिंग, 4 गोली लगी

हाजीपुर4 घंटे पहले
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रंगदारी को लेकर हत्या की धमकी के बाद पुलिस कम्पलेन करने से अपराधियों ने हत्या को लेकर दुकान में घुसकर गोली चलाया। घटना गुरुवार की रात की है। बिदुपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में धनतेरस को लेकर देर रात तक दुकान खुले रहने पर हत्या के नीयत से पैदल आये दो अपराधियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मार कर घायल कर दिया। गोली आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तब तक दोनों अपराधी दुकान के साइड से निकल गए। वही गोली लगने से घायल सोना कारोबारी भोला साह के पुत्र प्रीतम कुमार है, जिसकों अपराधी ने चार गोली मारी है। वही अपराधियों ने रात्री 9.50 बजे बिदुपुर पुरानी बाजार स्थित फ्रीज, एसी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक समान साहित सोना की दुकान की बंद कर ही रहें थें तभी अपराधियों नें प्रीतम की हत्या को लेकर अंधाधुंध फायरिंग की।

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