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हत्या:सिटी में घर से खरीदारी करने निकले सब्जी विक्रेता को अपराधियों ने मारी गोली, मौत

पटना22 मिनट पहले
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पटना सिटी के बेगमपुर स्थित मंडी पर देर रात युवक को गोली मारकर हत्या के बाद लगी भीड़ व रोते बिलखते परिजन
  • चार साल पहले भाई की बीमारी से हुई थी मौत, किशोर की कमाई से ही चलता था घर
  • मृतक के पिता ने कहा एक सप्ताह पहले कुछ लोगों से हुआ था झगड़ा

बाइपास थाना क्षेत्र के सीधे बाजार मंडी में अपराधियों ने 17 वर्षीय किशोर कुंदन विंद उर्फ बंटी की गोली मार हत्या कर दी। घटना बुधवार रात की है। मारा गया किशोर खेत में मजदूरी एवं ठेला पर सब्जी बेचता था। हत्या का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की छानबीन एवं अपराधियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। कुंदन विंद घर से निकल कर बाजार से कुछ खरीदारी करने के लिए निकला था। इससे पहले एक युवक भी उसे घर से बुलाने के लिए आया था। घर से निकल कर कुछ कदम आगे बढा ही था, कि तीन चार की संख्या में रहे अपराधियों ने उसे घेर लिया। कुंदन के साथ इन लाेगों की कहासुनी होने लगी। इनमें से एक अपराधी ने कमर से पिस्टल निकाल उस पर तान दिया।

कुंदन ने भागने का प्रयास किया लेकिन अपराधियों ने उसे खदेड़ कर ताबड़तोड़ गोलियां उसके शरीर में उतार दी। खून से लथपथ कुछ देर वहीं पर पड़ा रहा। सूचना मिलने पर परिवार के लोग वहां पहुंचे और आनन-फानन में उपचार के लिए अस्पताल लेकर भागे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर बाइपास थाना की पुलिस भी पहुंची। शव का पोस्टमार्टम पीएमसीएच में हुआ है।

मृतक के पिता करैला विंद का कहना है, कि एक सप्ताह पूर्व कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। पुलिस का कहना है, कि उस झगड़ को लेकर अभी तक परिजनों की ओर से किसी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं दी गयी है। बाइपास थानाध्यक्ष मुकेश पासवान का कहना है, कि पुलिस घटना से जुड़े हर एक पहलु की गंभीरता पूर्वक छानबीन कर रही है।

परिजनों ने बताया कि किशोर कुंदन विंद के बड़े भाई अंकित की मौत चार साल पूर्व बीमारी की वजह से हो चुकी है। कुंदन इकलौता था, जो वृद्ध पिता के साथ गृहस्थी को चला रहा था। दो बहन दिल्ली में रहती है। परिवार को उसके आने का इंतजार है। इधर पुलिस ने घटना के बाद क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी है।

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