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  • Crowd Of Buyers, Traffic Jammed On Ashok Rajpath, Encroachment On Both Sides Of The Road Also Increased Problem

समस्या:खरीदारों की उमड़ी भीड़, अशोक राजपथ पर जाम, सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण से भी बढ़ी परेशानी

पटनाएक घंटा पहले
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त्योहारी मौसम में अशोक राजपथ पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है।

अशोक राजपथ पर भीषण जाम में लोग कराह रहे हैं। वाहनों की भीड़ की वजह से ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से विफल दिख रहा है। पश्चिम दरवाजा से मारूफगंज तक पहुंचने में दो घंटे से अधिक का समय लग रहा है। पैदल चलना भी मुश्किल है। जाम की मुख्य वजह त्योहार को लेकर बड़ी संख्या में बाहर से खरीदारी के लिए आ रहे व्यापारी हैं। सड़कों के दोनों ओर अतिक्रमण है। दुकानों के आगे दुकानें लगी हुई हैं।

पिछले दिनों ने प्रशासन ने यहां से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन दुकानें फिर सज गई हैं। पश्चिम दरवाजा से लेकर मारूफगंज मोड़, आगे सिमली भट्‌टी तक घंटों जाम की समस्या बनी रहती है। सुबह 10 बजे से ही छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कताराें के बीच यात्रियों को गुजरना पड़ता है। यह स्थिति देर शाम तक रहती है।

सड़कों पर ही माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग भी होती है। इससे समस्या और गंभीर हो जाती है। ट्रैफिक डीएसपी मो. अली अंसारी का कहना है कि जाम से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। लाेगाें काे परेशानी न हाे, इसकी माॅनिटरिंग की जा रही है।

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