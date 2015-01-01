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खरीद के लिए उमड़ी भीड़:राजापाकर में धनतेरस पर खरीद के लिए उमड़ी भीड़

राजापाकर4 घंटे पहले
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गुरुवार को धनतेरस के मौके पर सुबह से प्रखंड मुख्यालय राजापाकर बाजार की दुकानें सज गई थी। शाम होते ही ग्राहकों की भीड़ दुकान पर जुट गई। धनतेरस को लेकर लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिखा। लोगों ने जमकर खरीदारी की। मान्यता है कि धनतेरस का पर्व धन और आरोग्य से जुड़ा है। धन के लिए इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है और आरोग्य के लिए धन्वंतरि की पूजा की जाती है। इस दिन मूल्यवान धातुओं नए बर्तन और आभूषणों की खरीदारी का विधान होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शीशे के बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन सोने चांदी की कोई चीज या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर्व पर राजापाकर बाजार में खूब चहल-पहल रही।

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