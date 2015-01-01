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समस्या:धनतेरस में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, सड़क किनारे लगी दुकानाें से लगा जाम

पटनाएक घंटा पहले
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  • शाम में शहर के कई इलाके में लगी वाहनाें की लंबी कतार

धनतेरस काे लेकर गुरुवार काे खरीदाराें की भीड़ उमड़ पड़ी। बाइक व कार से निकले लाेगाें काे जाम का सामना करना पड़ा। इसकी मुख्य वजह थी पटना के अधिकतर सड़काें पर अस्थायी दुकानाें का लगना। सभी दुकानदराें ने दुकान से बाहर सामान लगा दिए थे। इस वजह से सबसे ज्यादा लाेगाें काे जाम से परेशानी झेलनी पड़ी। शहर का काेई भी इलाका हाे अशाेक राजपथ, कंकड़बाग, बेली राेड, बाेरिंग राेड, पाेस्टल पार्क, अनीसाबाद, बस स्टैंड, चिरैयाटांड पुल, कदमकुआं, बाकरगंज, बारी पथ, ठाकुरबाड़ी राेड, पीर मुहानी, पटना जंक्शन का इलाका या फिर पटना सिटी की सड़कें हर तरफ वाहनाें की लंबी कतार लगी थी। इस दाैरान कई लाेगाें के बीच वाहनाें के सटने से नाेकझाेंक भी हुई।

दाेपहर से ही जाम की हालत बनने लगी पर ट्रैफिक पुलिस मूकदर्शक बनी रही। ट्रैफिक के जवान जहां-तहां तैनात थे पर वे लाचार दिखे। एक किलाेमीटर की दूरी तय करने में एक घंटे का समय लग गया। ज्यादातर ने वाहनाें काे सड़क पर ही लगा दिया और खरीदारी करने चले गए।

दरअसल पटना में सही पार्किंग की व्यवस्था नहीं हाेने से लाेगाें ने वाहनाें काे सड़क के किनारे लगा दिया और परिवार के साथ खरीदारी करने चले गए। इस बाबत ट्रैफिक एसपी डी. अमरकेश ने बताया कि डाकबंगला, हाईकोर्ट, आर ब्लॉक, बाकरगंज और हथुआ मार्केट जैसे इलाकों में अलग से पुलिस बल तैनात किया गया है। कई रास्तों पर ई-रिक्शा के चलने पर रोक लगाई गई है।

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