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जंगलराज का आरोप:उपमुख्यमंत्री मोदी बोले- जनादेश स्वीकारने की बजाय राजद ने दिखाए जंगलराज वाले तेवर

पटनाएक घंटा पहले
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मोदी ने कहा कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जब बिहार में महागठबंधन की जीत हुई थी, तब भाजपा ने न ईवीएम में गड़बड़ी का रोना रोया, न कहीं जनादेश के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर जंगलराज जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर लिखा- राजद ने लालू-राबड़ी की तस्वीर सिर्फ चुनावी पोस्टर से हटायी, जंगलराज वाला मिजाज नहीं छोड़ा। इसीलिए वह जनादेश स्वीकारने के बजाय जंगलराज वाले तेवर दिखा रहा है।

चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन में दो स्वर साफ हैं। राजद के सहयोगी दल जहां अपेक्षा के अनुरूप सीटें न जीत पाने पर आत्ममंथन कर रहे हैं, वहीं राजद कई सीटों पर हराने का बेबुनियाद आरोप लगाकर अपने समर्थकों को आगजनी-अराजकता के लिए उकसा रहा है। मोदी ने कहा कि वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में जब बिहार में महागठबंधन की जीत हुई थी, तब भाजपा ने न ईवीएम में गड़बड़ी का रोना रोया, न कहीं जनादेश के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। उसने जनादेश को स्वीकार किया और उसके अनुरुप व्यवहार किया।

जिन्हें लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं होता, वे लाठी में तेल पिलाने के लिए कान फूंकते हैं और टायर जलाकर जनमत का अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों में कतई विश्वास नहीं होता। इन्हें न जनादेश का सम्मान करना आता है न ये लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरुप आचरण करते हैं।

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