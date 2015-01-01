पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धनतेरस:कोरोना से छाई मंदी पर भारी पड़ा धनतेरस

हाजीपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • धनतेरस पर ओवरआॅल 50 से 75 करोड़ तक जिले में कारोबार होने का अनुमान, देर रात तक हुई खरीदारी

धनतेरस से पहले बाजार में लॉकडाउन की वजह से छाई मंदी को धन के देवता कुबेर ने आखिरकार कारोबारियों पर धन वर्षा कर दूर किया। हालांकि, कुछ कारोबारियों का कारोबार पिछले साल जैसा तो नहीं हुआ, मगर फिर भी ठीक ठाक ही रहा। दोपहर से खरीदारी के लिए उमड़ने लगी भीड़ शुक्रवार को धनतेरस के दिन बाजार में दोपहर तक लोगों की भीड़ बहुत कम थी, मगर दोपहर बाद अचानक ग्राहकों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई।

आलम यह था कि गुदड़ी रोड, थाना चौक, अस्पताल रोड, सिनेमा रोड, कचहरी रोड, राजेन्द्र चौक, सुभाष चौक से मड़ई रोड सहित शहर का शायद ही कोई ऐसा बाजार था, जहां पर लोगों की भीड़ के कारण जाम की स्थिति नहीं बन रही थी।गुरुवार को बाजार में जैसा माहौल था, उससे तो लोगों को लग रहा था कि इस बार धनतेरस पर कारोबार कम ही होगा, मगर दोपहर बाद धन के देवता कुबेर ने बाजार में बड़े से लेकर छोटे कारोबारी पर धन वर्षा की। बर्तन कारोबारियों से लेकर स्वर्ण व अन्य कारोबारियों की चांदी रही। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन व चुनावी त्योहारों के बीच इस बार कारोबार भी ठीक ठाक रहा, किसी का पिछले साल जैसा कारोबार हुआ तो किसी का पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम हुआ।

धनतेरस पर खूब बिके ट्रैक्टर
हाजीपुर दिग्घी स्थित महेंद्रा ट्रैक्टर के अधिकृत विक्रेता वैशाली कृषि केंद्र, गणपति ट्रैक्टर एजेंसी के अलावा हौलैंड, सोनालिका करीब आधा दर्जन एजेंसियों ने पहले ही बुकिंग करा रखे करीब दर्जन भर किसान ग्राहकों को डिलेवरी दी। वैशाली कृषि केंद्र के संचालक ने बताया कि धनतेरस पर बुकिंग करा रखे ग्राहकों को डिलेवरी देने के समय आकर्षक उपहार के साथ दीपावली की मिठाई भी दी गई। वहीं आयशर, सोनालिका, हॉलैंड व दूसरी कंपनियों के दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर्स बिके।

गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति की जमकर हुई खरीदारी
दीपावली की रात अपने घरों और प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी एवं गणेश की पूजा करने के बाद स्थापित करने के लिए ग्राहकों ने जमकर प्रतिमाओं की खरीददारी की। हाजीपुर गुदरी बाजार रोड में सैकड़ों की संख्या में मां लक्ष्मी एवं गणेश की प्रतिमाओं के दुकानें सजी हुई है।आकर्षक ढंग से सजे इन प्रतिमाओं की दुकानों से ग्राहक अपने पसंद की मूर्तियां खरीदे। मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चीनीमिट्‌टी की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बिकी।

ज्वेलरी मंडी में 05 करोड़ तक कारोबार का अनुमान
इस बार स्वर्ण कारोबार कारोबारियों की उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा। स्वर्णकार संघ के सदस्य ने बताया कि इस बार सोने के भाव में उतार-चढ़ाव के कारण पिछले कुछ दिनों बाजार में स्वर्ण कारोबारियों की दुकानों पर बहुत कम खरीदार थे। दोपहर तक ग्राहकों के दुकानों पर सोने की भाव अधिक रहने की वजह से कारोबार कम रहने की आशंका थी, मगर दोपहर बाद अचानक कुबेर देवता मेहरबान हुए। ग्राहक बाजार में स्वर्णकारों की दुकानों पर पहुंचें। समय के साथ ग्राहकों की संख्या बढ़ती चली गई। कितना कारोबार हुआ यह स्पष्ट आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन इस बार बाजार में 5 करोड़ के आसपास स्वर्ण कारोबार होने की उम्मीद है, जो लगभग पिछले साल जितना ही है। धनतेरस पर चांदी, सोने के सिक्के व डायमंड ज्वेलरी की भी खूब बिक्री हुई।

25 हजार किलो बिक गए लड्डू व अन्य मिठाइयां
दीपावली के दिन मां लक्ष्मी एवं गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने एवं मित्र, संबंधियों के बीच बांटने के लिए लोग धनतेरस के दिन ही मिठाइयों की खरीददारी करते रहे। हाजीपुर शहर के प्रमुख मिठाई दुकानदारों ने धनतेरस पर्व पर स्वादिष्ट मिठाइयां आकर्षक ढंग से सजाए हुए थे।

होम एप्लायंस के शोरूम में जगह नहीं बची
रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली वस्तुएं एलईडी टीवी, फ्रिज, कोच, मेज, आकर्षक टेबल, कुर्सियां, डायनिंग टेबल, बेड, आरओ, इन्वर्टर आदि ऐसे गृहोपयोगी वस्तुओं की जबरदस्त बिक्री हुई। ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होने के लिए होम अप्लाएंस के शोरूम वालों में होड़ जैसी स्थिति रही। औरों से हटकर वैशाली विजन ने ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर दे रखा था। टाउन एरिया से कुछ आउट होने के बाद भी भीड़ रही।

1500 बाइक्स-स्कूटी बिकी
धनतेरस पर दुपहिया वाहनों में इस बार भी हीरो की बाइक्स व स्कूटी की खूब धूम रही। बाइक्स रेंज में हीरो के ग्लैमर का जलवा रहा। दूसरे नंबर पर पैशन रेंज की बाइक रही। खासकर चंदामामा एजेंसी ने 100 स्कूटी व 200 से ज्यादा विभिन्न मॉडलों के बाइक्स बेचे। स्कूटी रेंज में मेस्टेरो की डिमांड रही। चंदामामा एजेंसी मनीष व सुद्धांशु ने बताया पिछले साल का फीडबैक लेकर स्कूटी व बाइक्स का भरपूर स्टॉक कर रखा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें