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दीघा आर ब्लॉक सड़क जाम:यू टर्न बनाने की मांग को लेकर महेश नगर के पास लोगों ने की सड़क जाम, एक किलोमीटर घूम कर पुल पर जाने के कारण लोगों में आक्रोश

पटना5 मिनट पहले
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महेश नगर के पास दीघा-आर ब्लॉक सड़क को स्थानीय लोगों ने किया जाम।

महेश नगर के पास दीघा आर ब्लॉक सड़क को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया है। आक्रोशित लोग यू टर्न बनाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यू टर्न नहीं होने से उन लोगों को एक किलोमीटर घूम कर पुल पर जाना पड़ता है।

यू टर्न की मांग को लेकर दीघा-आर ब्लॉक पुल के पास प्रदर्शन कर रहे लोग।
यू टर्न की मांग को लेकर दीघा-आर ब्लॉक पुल के पास प्रदर्शन कर रहे लोग।

दीघा आर ब्लॉक पुल पर चढ़ने के लिए उन्हें पहले हड़ताली मोड़ की तरफ जाना पड़ेगा, तब वे दीघा आर ब्लॉक पुल पर चढ़ सकेंगे। करीब एक किलोमीटर की इस दूरी से लोग आये दिन परेशान रहते हैं।

सड़क जाम होने से पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई है। इस रूट से काम पर जाने वाले लोग जाम के कारण परेशान हैं।

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