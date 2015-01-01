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निरीक्षण:पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान डीएम-एसपी ने किया दर्जनों बूथों का निरीक्षण

पातेपुर3 घंटे पहले
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वैशाली जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम उदिता सिंह व एसपी कुमार मनीष के नेतृत्व में प्रधासनिक-पुलिस अफसरों की तत्परता से पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव सम्पन्न हो गया। पातेपुर में विधानसभा क्षेत्र में हो रहे चुनाव के दौरान वैशाली डीएम समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों का दौरा लगातार जारी रहा। जिले में मात्र दो विधानसभा पातेपुर एवं महुआ में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का कोई खलल न पड़े इसको लेकर थाने स्तर के पदाधिकारी से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारी की पेट्रोलिंग गाड़ी लगातार तमाम बूथों पर गस्ती करती रही। लगातार भ्रमणशील रही अफसरों की टीम: पातेपुर में तृतीय चरण में शनिवार को हो रहे मतदान के दौरान वैशाली डीएम उदिता सिंह,एसपी कुमार मनीष, अभियान एसपी कुमार आलोक, एसडीपीओ पूनम केसरी, पातेपुर बीडीओ डॉ. संदीप कुमार, सीओ मुन्ना प्रसाद समेत कई वरीय पदाधिकारियों ने क्षेत्र के विभिन्न बूथों का दौरा कर बूथों पर चल रहे मतदान का मुआयना किया। इस दौरान कई बूथों पर अलग अलग टोली में इकट्ठा हुए लोगो को बूथ के पास से पुलिस द्वारा खदेड़ा गया।

वहीं, कई बूथों पर कोरोना को लेकर साेशल डिस्टेंस का पालन नही होने की स्थिति में तैनात कर्मियों को फटकार वरीय पदाधिकारी के द्वारा लगाई गई। मतदान के दौरान किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए कई क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस भी लगातार गस्ती में तैनात रहे। हालांकि, अधिकतर बूथों पर साेशल डिस्टेंस की सरेआम धज्जियां उड़ती दिखी तो कई बूथों पर बखूबी पालन भी करते देखा गया। देर शाम तक पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कार्य चलता रहा।

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