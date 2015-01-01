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आस्था:डॉक्टरों ने की भगवान धनवंतरी की पूजा

पटनाएक घंटा पहले
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पीएमसीएच में नेशनल मेडिकोज आर्गनाइजेशन (बिहार) की ओर से गुरूवार को धनवंतरी पूजा का आयोजन किया गया। पहले चिकित्सक रूप में उनकी पूजा की जाती है। यह कहना आर्गनाइजेशन के अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार सिंह का। उन्होंने कहा कि हर साल धनवंतरी पूजन का आयोजन किया जाता है। सिर्फ पीएमसीएच में ही नहीं बल्कि एम्स, एनएमसीएच, एसकेएमसीएच, बेतिया और भागलपुर मेडिकल कालेज अस्पताल में धनवंतरी पूजन का आयोजन किया जाता है।

इस मौके पर डॉ. उत्तम पाठक, डॉ. दिनेश दास, डॉ. मारुत नंदन, डॉ. पवन कुमार अग्रवाल, डॉ. रश्मि सिंह, डॉ. अमृत सहाय समेत काफी संख्या में मेडिकोज इस पूजा में शामिल हुए। वहां राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अस्पताल के प्राचार्य डॉ. दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को आयुर्वेद दिवस और धनवंतरी पूजा आयोजन कालेज कैंपस में किया गया है।

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