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सम्मान समारोह:एनसीसी से सामाजिकता और जीवन में सामंजस्य की शिक्षा, प्रदर्शनी का राज्यपाल ने किया अवलोकन

पटनाएक घंटा पहले
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एनसीसी कैडेट्स को पुरस्कृत करते राज्यपाल फागू चौहान। - Dainik Bhaskar
एनसीसी कैडेट्स को पुरस्कृत करते राज्यपाल फागू चौहान।

राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि एनसीसी के माध्यम से कैडेट्स को सामूहिकता, सामाजिकता व जीवन में सामंजस्य की भी शिक्षा दी जाती है। रक्तदान शिविरों का आयोजन, साक्षरता अभियान, दहेज एवं नशा-उन्मूलन अभियान, कन्या-भ्रूण हत्या के विरूद्ध जागरूकता पैदा करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य भी यह संगठन तत्परतापूर्वक करता है।

राज्यपाल बुधवार को राजभवन में आयोजित एनसीसी की ‘एट होम’ कार्यक्रम में कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। ‘एट होम’ कार्यक्रम नई दिल्ली में सम्पन्न 72वें गणतंत्र दिवस समारोह’ में भाग लेकर लौटे बिहार-झारखंड के एनसीसी कैडेट्स को पुरस्कृत करने लिए आयोजित की गई थी।

राज्यपाल ने कहा कि कोरोना से जुड़ी सावधानियों और सुरक्षा-उपायों से आम जन को अवगत कराने, सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के प्रोटोकाल का पालन कराने -जैसे कार्यों में स्थानीय प्रशासन को सहयोग करने में कैडेट्स की भूमिका सराहनीय रही है। राज्यपाल ने ‘रिपब्लिक डे कैम्प-2021’ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सीनियर अंडर ऑफिसर शिवनंदन कुमार, कैडेट रंजन कुमार सिंह, प्रशांत कुमार, श्वेता सुमन और फ्लाइट केडेट्स प्रिया कुमारी को पुरस्कृत भी किया।
प्रदर्शनी का राज्यपाल ने किया अवलोकन
इस दौरान राज्यपाल ने एनसीसी बिहार-झारखंड की उपलब्धियों पर आधारित ‘स्मारिका’ का विमोचन किया तथा भारत की सैन्य शक्ति के विकास से संबंधित आयोजित ‘प्रदर्शनी’ का भी अवलोकन किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, माननीय शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, विधान पार्षद नीरज कुमार, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव रवि मनुभाई परमार, सचिव राबर्ट एल चोंग्थू, अपर महानिदेशक एनसीसी (बिहार-झारखंड) मेजर एम. इन्द्रबालन, पटना विवि के कुलपति प्रो. गिरीश कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एके चौधरी आदि उपस्थित थे।

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