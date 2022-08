Hindi News

Everything Is ALL IS WELL In Bihar, Then Why Did JDU Call A Meeting; Here, RJD Is Also Ready To Join The Government.

LIVE बिहार में राजनीति में उठापटक: BJP के मंत्री बोले-NDA में ऑल इज वेज, JDU सांसद ने कहा- राजनीति में कुछ भी संभव

बिहार की की राजनीति में ALL IS WELL है या नहीं इसको लेकर अलग-अलग बातें कही जा रही है। यदि सब कुछ ठीक-ठाक है तो फिर JDU ने सांसदों और विधायकों की बैठक क्यों बुलाई। RJD ने भी अपने विधायकों के साथ बैठक करने जा रही है।

दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में झंझारपुर के JDU सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। ये टर्निंग पॉइंट है। हम लोगों के पहुंचने से पहले ही वहां कुछ भी हो सकता है। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, वो जो फैसला लेंगे वो मान्य होगा।

वहीं, बीजेपी के नेता और सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार में सबकुछ ठीक है। यहां ALL IS WELL है। कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, JDU के तरफ से भी इस बात को कहा जा रहा है कि सरकार में सबकुछ ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि यदि बात इतनी दूर तक गई है तो JDU ने ही बात को आगे बढ़ाया है। अपने पाठकों को हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं...

इधर, बिहार की राजनीति में पल-पल स्थितियां बदल रही हैं। आज और कल का दिन NDA की सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि CM नीतीश कुमार BJP से नाराज चल रहे हैं। इस वजह से उन्होंने BJP का साथ छोड़ कर RJD के साथ जाने का मन मनाया है। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज पूरे दिन दैनिक भास्कर की नजर राजनैतिक घटनाक्रम पर रहेगी।

बड़ा सवाल- क्या इत्तेफाक है कि JDU-RJD ने एक साथ विधायक दल की बैठक बुलाई, जबकि बिहार में ना तो चुनाव है और ना ही विधानमंडल की कोई बैठक होनी है। ये बैठकें तभी बुलाई जाती हैं, जब सरकार में कुछ बड़ा फेरबदल होना होता है।

सोमवार शाम तक सत्तारुढ़ दल JDU ने अपने सभी सांसदों को पटना बुलाया है। मंगलवार को CM नीतीश कुमार अपने सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि केंद्र की सरकार में JDU नही शामिल हो रही है। ऐसे में JDU के सांसदों की ये बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। JDU ने अपने सभी विधायकों पटना बुला लिया है। सभी को अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का निर्देश दे दिया। सभी विधायक पटना पहुंचने लगे है। संभवत: कल सभी विधायकों के साथ CM नीतीश कुमार बैठक करेंगे। हालांकि JDU की तरफ से इस बात पर सफाई दी जा रही है कि जो बैठक बुलाई जा रही है, वो संगठन को मजबूत करने के लिए है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि पिछले दिनों आरसीपी सिंह की पार्टी से अलग होने की उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए यह बैठक जरूरी है। उधर, RJD ने भी अपने सभी विधायकों को पटना आने का आदेश दे दिया है। बताया जा रहा कि राबड़ी आवास पर सरकार में शामिल होने की तैयारी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव भी अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। आरजेडी की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया है। अलग-अलग नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद कहते हैं कि गठबंधन को लेकर सीएम नीतीश कुमार से कोई बात नहीं हुई है, वहीं आरजेडी के प्रवक्ता शक्तिसिंह कहते हैं कि किसी भी निर्णय के लिए दो ही नेता अधिकृत हैं- लालू यादव और तेजस्वी यादव। इधर, NDA की घटक दल HAM ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक होनी है। HAM भी बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर अपने विधायकों के साथ राय मशविरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली में हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक हालात को देखते हुए सोमवार शाम तक पटना पहुंच रहे हैं, इन्हें मंगलवार को पटना आना था।

