Exam Will Be Held In Two Shifts From July 3, You Can See Complete Details By Visiting The Official Website

CLNU ने जारी किया परीक्षा का शेड्यूल: 3 जुलाई से दो पालियों में होगी परीक्षा, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं पूरा विवरण

पटना एक घंटा पहले



दोपहर 2 बजे से 5 बजे शाम तक चलेगी दूसरी पाली की परीक्षा

चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 2, 4, 6, 8 और 10 सेमेस्टर के छात्रों के परीक्षा का समय और तिथि का कार्यक्रम जारी कर दिया है। B.A., LL.B और B.B.A., LL.B के छात्रों की परीक्षा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा 3 जुलाई से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। छात्र सीएनएलयू के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का पूरा विवरण देख सकते हैं। यह परीक्षा दो पाली में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक चलेगी।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल:

पहली पाली-

03.07.2023: 6th सेमेस्टर - Intellectual property law

2nd सेमेस्टर - Family law-1

04.07.2023: 6th सेमेस्टर - constitutional law-2

2nd सेमेस्टर - Law of contracts-1

05.07.2023: 6th सेमेस्टर- Jurisprudence-2

2nd सेमेस्टर- sociology of law, International Business, Property Law

06.07.2023: 6th सेमेस्टर- Alternative dispute resolution

2nd सेमेस्टर- Political science-2, Financial management

07.07.2023: 6th सेमेस्टर- Money banking and Public finance, Strategy Management

2nd सेमेस्टर- Legal history

08.07.2023: 6th सेमेस्टर- Adminstrative law

2nd सेमेस्टर- Law and Literature

दूसरी पाली-

03.07.2023: 8th सेमेस्टर - Drafting, pleadings and Conveyancing

4th सेमेस्टर- Law of evidence

04.07.2023: 8th सेमेस्टर - Law of Banking and Finance

4th सेमेस्टर - Criminal Law-2(Cr.P.C. etc.)

05.07.2023: 8th सेमेस्टर - Taxation Law

4th सेमेस्टर - Public International Law

06.07.2023: 8th सेमेस्टर - Law of insurance

4th सेमेस्टर - Labour Law- 1

07.07.2023: 4th सेमेस्टर - Macro economics , Business Environment

08.07.2023: 8th सेमेस्टर - IPR Litigation

4th सेमेस्टर - Sociolgy of Development, Business ethics and corporate Governance