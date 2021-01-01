पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दानापुर में दर्दनाक हादसा:बोरवेल बनाने के दौरान मिट्टी धंसने से किसान की मौत

पटनाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
आसपास के किसानों के सहयोग से बगल से मिट्टी खोदते हुए लाश को बाहर निकाला गया। - Dainik Bhaskar
आसपास के किसानों के सहयोग से बगल से मिट्टी खोदते हुए लाश को बाहर निकाला गया।

दानापुर प्रखंड की पतलापुर पंचायत में खराब बोरवेल बनाने के दौरान मिट्टी धंसने से एक किसान की मौत हो गई। पतलापुर की मुखिया सुनीता देवी के पति गोविंदा ने बताया कि बुधवार को शाम 4 बजे के आसपास पतलापुर निवासी सुभाष सिंह का पुत्र 34 वर्षीय हीरा सिंह खेत में खराब बोरिंग को ठीक करने के लिए 10 फीट का गड्ढा खोदकर बोरिंग में लगे चेक वाॅल्व का नट खोल रहा था। तभी अचानक ऊपर की सारी मिट्टी धंसने लगी और हीरा सिंह उसमें दब गया।

मिट्टी के धंसने से हीरा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। आसपास के किसानों के सहयोग से बगल से मिट्टी खोदते हुए लाश को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है। शाहपुर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser